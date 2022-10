Vier neue Bushaltestellen in Bürstadt

Bürstadt. Vor der alla hopp!-Anlage in der Rathausstraße von Bürstadt entsteht derzeit eine neue Bushaltestelle. Auf Anfrage teilt die Stadtverwaltung mit, es handle sich dabei um einen von vier Standorten, wo der barrierefreie Ausbau fortgesetzt werde. Neben der Rathausstraße würden zudem auf dem Boxheimerhof in Höhe des Parkplatzes sowie in der Mainstraße 4 und 55 neue Bushaltestellen errichtet. Um den barrierefreien Zugang zu ermöglichen, wird der Bordstein auf 22 Zentimeter angehoben, ein Blindenleitsystem installiert sowie noch eine Wartehalle aufgestellt. Bis Mitte, spätestens Ende November sollen die Arbeiten daran fertig sein, so die Verwaltung. Die Kosten von rund 400 000 Euro werden zu rund 80 Prozent von Hessen Mobil übernommen. Dies geschieht laut Rathaus in Form einer Landeszuwendung im Rahmen der Verkehrsinfrastrukturförderung Hessen und des Finanzausgleichgesetzes. cos (Bild: Corinna Busalt)

