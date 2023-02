Vier Hessentitel für Bürstadt

Bürstadt. Gleich vier Titel erzielten die Leichtathleten des TV 1891 Bürstadt bei den diesjährigen Seniorenhallenmeisterschaften in Hanau. Nach zwei wettkampflosen Jahren waren die Bürstädter Leichtathleten heiß auf den ersten Wettkampf nach der Coronapause und dann sehr erfolgreich.

Allen voran überragte bei den Männern in der Klasse M 60 Werner Reißner im Sprint. Über die 60 Meter Strecke gewann er souverän in guten 7,44 Sekunden und sicherte sich im anschließenden 200 Meter Lauf den zweiten Titel in der ebenfalls guten Zeit von 27,11 Sekunden. Den dritten Titel errang Werner Reißner zusammen mit Roland Münchenbach , Peter Purdack und Karl Ofenloch über 4 x 1 Runde-Staffel ( 200 Meter). Mit der Zeit von 4:02,54 Sekunden war die Staffel nicht zuschlagen und deutete jetzt schon ihre Ansprüche an, bei der Vergabe der Staffeltitel über 4 x 100 Meter auf Hessenebene am Donnerstag, 18. Mai, in Bürstadt und bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften am Samstag, 12. August, in Mönchengladbach ein gewichtiges Wort mitzureden. Den vierten Titel sicherte sich Ute Rau in der Frauenklasse W 60 mit 2,72 m. Metern. Peter Purdack erzielte mit der fünf Kilo Kugel in der Klasse M 60 eine persönliche Bestleistung mit 12,27 Meter und verpasste Rang zwei nur um fünf Zentimeter.

Zum Auftakt des Jubiläumjahrs der Leichtathletikabteilung freute sich Abteilungsleiter Ernst Becker über die schon früh im Wettkampfjahr guten Ergebnisse im geplanten Trainingslager nach Ostern im Olympiastützpunkt Saarbrücken sollen auch für die Altersklassen Jugend und Aktive die Grundlage für erfolgreiche Wettkämpfe gelegt werden.

Es besteht hier die Möglichkeit für Leichtathletik-Talente, die noch kein Mitglied im TV sind, es aber werden wollen, teilzunehmen. Weitere Infos gibt es auf der Vereinsseite, Abteilung Leichtathletik, unter www.tvbuerstadt.de. red