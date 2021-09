Vier Einzeltitel für TV-Nachwuchs

Bürstadt. Bei den Tischtennis Kreismeisterschaften des Nachwuchses in Groß-Rohrheim sorgten die TV-Spielerinnen und Spieler für ein einzigartiges Ergebnis: Von sieben ausgespielten Altersklassen holte der TV-Nachwuchs vier Einzeltitel nach Bürstadt. Dass es nicht noch mehr wurden, lag daran, dass in zwei Konkurrenzen die Bürstädter Topspieler bereits für die Bezirkstitelkämpfe Anfang November in Heusenstamm freigestellt waren und deshalb in ihrer eigentlichen Altersklasse nicht teilnahmen.

Bürstädter Duell

Zunächst starteten die Jüngsten mit ihrem Wettbewerb. In der Altersklasse bis elf Jahre setzten sich die Brüder Matteo und Lennard Pintac eindrucksvoll an die Spitze des Feldes. Matteo führte im Endspiel bereits 2:0 nach Sätzen, ehe es Lennard mit dem Satzausgleich nochmal spannend machte. Doch im fünften Satz schaffte Matteo seinerseits die Wende und ging als Sieger vom Tisch. Auch im Doppel war Matteo erfolgreich. Hier siegte er gemeinsam mit Jonas Hartmann in einem reinen Bürstädter Duell gegen seinen Bruder Lennard und Lucas Bruhse.

Klara Roesner (v.l.), Saskia Macholdt, Matteo Pintac und Jonas Hartmann zeigten ihr Können. © TV

Am Nachmittag standen die Spieler bis 15 Jahre an den Tischen. Hier schaffte der elfjährige Thomas Wieland einen zweiten Platz, nachdem er knapp mit 11:13 im Entscheidungssatz des Endspiels gegen den Bensheimer Berk Daud verloren hatte. Im Doppel erhielt er jedoch Meisterehren an der Seite des Rimbachers Leon Burkert, um sich den Titel zu erspielen.

Sonntags gingen die Wettkämpfe mit der Altersklasse bis 13 Jahre weiter. Bei den Mädchen sorgte Saskia Macholdt für den nächsten Bürstädter Sieg. Sie setzte sich ohne Satzverlust durch und verwies eine Spielerin aus Rimbach und ihre Mannschaftskameradin Klara Roesner auf die Plätze. Im Doppel blieben Saskia und Klara hinter dem Rimbacher Duo auf Platz zwei.

Den Abschluss der Kreistitelkämpfe bildeten die Konkurrenzen bis 18 Jahre. Diese standen ganz im Zeichen der Hessenligaspielerinnen und -spieler der TV-Farben. Bei den Mädchen standen gleich drei Bürstädterinnen auf dem Treppchen. Es siegte die 14-jährige Sophie Kirsch vor Sophie Rosenberger und Sophie Wieland. Im Doppel gewann Sophie Rosenberger gemeinsam mit der Hüttenfelderin Pia Hördt gegen Sophie Kirsch und Sophie Wieland.

Die Jungenklasse der Älteren war mit 33 Teilnehmern am stärksten besetzt. Hier schafften alle fünf TV-Spieler den Sprung ins Achtelfinale. Mit zwei fünften Plätzen am Ende von Thomas Wieland und Patrick Moodt, einem Bronze Rang von Felix Heinke und dem Titel von Julian Müller fiel die TV-Bilanz auch in der Breite ganz stark aus. Die Nummer eins des TV-Hessenligateams, Julian Müller, holte sich dabei den Titel ohne Satzverlust. Mit seinem Mannschaftskollegen Patrick Moodt war auch die Doppelkonkurrenz in Bürstädter Hand.

Mit insgesamt 24 Meldungen stellte die Tischtennisabteilung des hiesigen TV ein Viertel aller 96 Starter und erspielte acht von 14 Titeln. Damit untermauerte die Nachwuchsriege des TV ihre Sonderstellung im Kreis Bergstraße. red