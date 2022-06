Vielfältige Ferienspiele

Bürstadt. „Spaß an der Vielfalt“ – das verspricht die Sommer-Ferienspielwoche der Stadt Bürstadt vom 15. bis 19. August. Das Angebot in der vierten Woche der Sommerferien, das täglich von 9 bis 16 Uhr stattfindet, richtet sich an Kinder zwischen sechs und 15 Jahren. Neben Vielfalt soll es auch Gemeinschaft und interkulturelles Lernen gehen.

Das Jugendhaus, betreut durch das Team der Sozialagentur Fortuna, bietet im Auftrag der Stadt in der Kompaktwoche internationale Sportarten, kulinarische Leckereien und kreative Ideen an. Beim „Monkey Climbing“ etwa können die Kinder und Jugendlichen gesichert auf Bäume klettern.

Bei der Ausrichtung der Ferienspiele wirken auch das interkulturelle Büro, die Pfadfinder und der Jugendförderverein mit. Die Betreuer sind pädagogisch geschult und die Teilnehmerzahl ist auf 50 beschränkt, die Kosten belaufen sich auf 30 Euro zuzüglich 20 Euro für die Verpflegung mit Mittagessen, Mineralwasser und Obst. Weitere Infos und Anmeldungen sind bis 31. Juli bei Thomas Georgi im Rathaus unter der Telefonnummer 06206/701-235, oder per E-Mail an thomas.georgi@buerstadt.de möglich. red