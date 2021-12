Viele Kinder auf Warteliste

Biblis. Die Situation ist in allen vier Kindertagesstätten der Gemeinde die gleiche. Sowohl in den beiden gemeindeeigenen Pusteblume (Leitung Christiane Müller) und Glückskäfer Wattenheim (Leitung Britta Spatz) als auch in der katholischen Einrichtung Sonnenschein (Leitung Ellen Gärtner) und der evangelischen in Nordheim (stellv. Leitung Martina Geschwind) stehen Kinder ab drei auf der Warteliste, die laut Gesetz einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz haben.

In der evangelischen Kita Nordheim ist eine Überbelegung genehmigt. © Dirigo

Die vier Genannten waren beim ersten ordentlichen Kita-Ausschuss zu Gast und stellten ihre Betriebe mit entsprechenden Zahlen vor. Dazu kommen die U3-Kinder, die ebenfalls nicht aufgenommen werden können, weil die Gruppen voll sind. Die Personalsituation ist oft genauso schwierig. Es fehlt an ausgebildeten Fachkräften, Stellen sind unbesetzt.

Veränderung über die Jahre

Die Aufnahmekapazitäten für August 2022, wenn Kinder in die Grundschule wechseln, sind ebenfalls begrenzt. Pfarrer Arne Polzer war für Nordheim mit dabei. „Vor 20 Jahren ist die Kita oft nur vormittags genutzt worden. Die Mamas waren daheim und haben selbst gekocht. Heute haben wir über 70 Essen täglich. Das zeigt die Veränderung über die Jahre“, zählte er auf.

Die Container für die Glückskäfer werden nur etwas Erleichterung bringen. Dort wird eine Krippengruppe untergebracht. „Für Notfälle haben wir Tagesmütter vermittelt, die Familien helfen sich teilweise gegenseitig, und Bürgermeister Volker Scheib hat in den Nachbargemeinden einige Notplätze gefunden“, berichtete Britta Spatz. Alleine für U3-Kinder gibt es in Wattenheim 36 Anmeldungen für 2022.

Gespräch im Januar

Nicht nur Ausschussvorsitzende Johanna Iovine (CDU) war betroffen von der Situation. Konstantin Großmann (CDU) meinte: „Wir haben es nicht im Blick gehabt, neue Plätze zu schaffen, um so den Rechtsanspruch zu gewährleisten.“ Er merkte an, dass es durchaus Investoren gibt, die bei ihren Gebäude-Plänen Kitas oder Krippen miteinbezogen haben. „Diese Option sollten wir uns offenhalten.“ Eine Frage sei auch, wie die Gemeinde Personal gewinnen kann und wie ein Neubau aussehen könnte. „Dafür brauchen wir die künftigen Zahlen“, erläuterte Großmann.

Britta Spatz nahm ihm diese Illusion: Die Erfahrung habe gezeigt, dass sich die Situation bei den Plätzen schnell ändern kann. Eine sichere Prognose sei nicht möglich. SPD-Fraktionsvorsitzender Sven Vollrath merkte an, dass es zwei Dinge zu unterscheiden gebe. Zum einen sofortige Notfallmaßnahmen – da sah er die Gemeinde am Zug. Als Zweites gehe es um das Gesamtkonzept, das vom Kita-Ausschuss entwickelt werden solle. Scheib ergänzte, dass auch ein pädagogisches Leitbild entwickelt werden müsse. Das müsse sich aber im Haushalt niederschlagen.

Im Januar gibt es ein Gespräch von Verwaltung und Kreisjugendamt, von dem dann in der Januarsitzung berichtet wird. cid