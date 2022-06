Viele großartige Events sind geplant

Bürstadt. „Der Katholische Kirchenmusikverein (KKM) lebt!“ – trotz aller Schwierigkeiten. Darauf legt der Vorstand der Katholischen Kirchenmusiker großen Wert. Auch wenn wegen der Corona-Pandemie geplante Konzerte und Veranstaltungen ausfallen mussten und das Proben nur unter schwierigsten Bedingungen möglich war: Mit Kreativität, Einfallsreichtum und Zusammenhalt sei die schwere Zeit gemeistert worden. Bei der Jahreshauptversammlung war Vorsitzender Guido Pabst sehr dankbar, dass Musiker, Dirigent, Helfer und Vorstand das KKM-Schiff durch stürmische Zeiten manövriert haben.

Nicht nur das geplante Konzert und das beliebte Oktoberfest waren ausgefallen, die Fastnacht konnte nur mit vielen Stunden Videomaterial zum Leben erweckt werden. Das Schüler-Lehrer-Konzert lief ebenfalls online. Jugend-Dirigent Erik Althapp betonte: „Corona ist immer noch doof.“ Doch der Jugend sei es immerhin gelungen, entgegen vieler Widerstände ein Jugendzeltlager auf die Beine zu stellen.

In bester Erinnerung bleibt auch ein Gottesdienst mit anschließender Jubilarehrung im Bürgerhaus – mit Hygienekonzept. Auch wenn die Probearbeit mit gerade mal elf Terminen spärlich ausfiel, genossen alle die Open-Air-Probe auf dem Gelände des MGV Sängerlust. Intensiv nannte Pabst die Vorstandsarbeit und den Blick auf das 100-jährige Bestehen des Vereins 2024. Dazu wurde ein Festtagsausschuss gebildet. So will die KKM das Jahr über zu mehreren Aktivitäten einladen. Geplant sind ein Festtagsgottesdienst, und natürlich soll die Fastnacht gefeiert werden – 2024 zum 50. Mal. Zudem soll eine Geburtstagsgala die Akademische Feier ersetzen. Ein Jubiliäumskonzert samt einem Konzertmarsch sowie ein Festwochenende mit bekannten Bands in der TSG Halle sowie die Jubilarehrung und ein Adventskonzert stehen bereits auf dem Programm. Dazu hat der Festtagsausschuss einen Musik- und Aktionstag für Kinder auf der Agenda. Stolz ist Guido Pabst auf die 40 Schüler in Ausbildung. Trotz langer musikalischer Durststrecke sind die Orchester zusammengeblieben.

Der Altersstruktur geschuldet hat sich die Mitgliederzahl auf 450 reduziert. Kassenführer Markus Schöcker berichtete von fehlenden Einnahmen und unvermeidbaren Ausgaben, die ein Minus in der Kasse ergeben. Seiner Arbeit zollten die Prüfer Werner Held und Freddy Kruschenski Respekt, so erfolgte die Entlastung des Vorstandes einstimmig. Für Freddy Kruschenski wurde Mikel Sonneberg als Kassenprüfer gewählt. Bei den Wahlen gab es keine Veränderungen. Fell

