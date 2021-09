Viele gefährliche Stellen

Bürstadt. Im Rahmen der Radverkehrsschau in der Bürstädter Innenstadt trafen sich mehr als 20 Bürger und Bürgerinnen zu einer Rundfahrt von Bündnis 90/Die Grünen östlich der Bahnlinie Mannheim-Frankfurt. Es wurden prekäre Punkte in diesem Gebiet angefahren und dort die Verkehsverhältnisse für die Fahrradfahrer besprochen.

Los ging es am Bahnhof, der von keiner Seite aus auf einem sicheren Radweg erreichbar ist. Weiter ging es an die Kreuzung Vincenzstraße/Krieglachring, wo Fahrradwege plötzlich enden. An der Wasserwerkstraße müssen sich der Auto- und der Fahrradverkehr sowie die Fußgänger die einzige Brücke ins Sonneneck und Boxheimer Hof teilen – eine Situation, die sich mit jeder Erweiterung des Sonnenecks noch verschärft. Vor Ort wurde auch darüber diskutiert, was die Umwidmung der Oberschultheis-Schremser Straße in eine Fahrradstraße mit sich bringt und wie das umgesetzt werden kann. Es ging darum, was das für die Anwohner und den Durchfahrtsverkehr bedeutet und welche Vorteile die schwächsten Verkehrsteilnehmer davon hätten. Dass eine Fahrradstraße eben nicht bedeutet, dass der Autoverkehr ausgeschlossen ist, ist vielen Mitbürgern und Mitbürgerinnen nicht bekannt.

An der Kreuzung Nibelungenstraße/Wasserwerkstraße wurde über den geplanten Kreisel diskutiert und wie dieser fahrradgerecht umgesetzt werden muss. Hier stieß auch der Bundestagsdirektkandidat der Bündnis 90/Die Grünen, Moritz Müller, zu der Radgruppe hinzu. Er hatte sich extra für diesen Termin ein Fahrrad der VRN am Bahnhof gemietet und zeigte damit, wie einfach es ist, die öffentlichen Verkehrsmittel mit dem klimafreundlichen Fahrrad zu kombinieren.

Am Beethovenplatz wurde noch einmal Station gemacht, und am Quartiersbüro wurden ausführlich die Ausbaupläne der Nibelungenstraße Ost unter besonderer Berücksichtigung des Radverkehrs diskutiert. Hier wurden den Teilnehmern auch Aspekte bewegungseingeschränkter Menschen nahegebracht, als der stellvertretende Vorsitzende des VDK Kreisverbands Bergstraße, Hans-Dieter Niepötter, auf die besonderen Belange behinderter Menschen einging. So sind Sichtachsen gesunder Menschen auf herkömmlichen Fahrrädern vollkommen unterschiedlich zu den Sichtachsen auf Liegerädern und Handbikes oder auch von Rollstuhlfahrern – ein Aspekt, der bei der Planung von Parkflächen zu berücksichtigen ist.

Am Ende der zweistündigen Rundfahrt waren sich die Beteiligten einig, dass es in Bezug auf sicheres Fahrradfahren in Bürstadt noch viel zu tun gibt. red