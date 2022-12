Viel Stimmung bei Pit

Bürstadt. Langsam und schleichend verschwinden sie: die kleinen Kneipen am Ende der Straße. Doch in Bürstadt hält seit vielen Jahren Peter Ruh die Traditionen aufrecht. Neben gemütlichem Ambiente – im Sommer mit Außenbestuhlung – trägt gutes Essen, Trinken und die Herzlichkeit von Pit für alle seine Gäste dazu bei. Dazu treffen sich bei Pit immer wieder Musiker zum gemeinsamen Jam.

Immer mit dabei: Keyboarder Patrick Embach, der oft mit Matthias Klöpsch und Schlagzeuger Patrick Schneller nach Herzenslust musiziert. Dieses Trio wurde nun beim Weihnachtsjam von Bassistin Sylvana Lenzschau und dem Einhäuser Sänger Andreas Helwig unterstützt.

Schon zu Beginn legte Andreas Helwig bei „Nocking on heavens door“ mächtig los. Auch wenn sein erster Versuch, das Publikum zum Mitsingen zu motivieren, kläglich ausfiel, retteten Patrick Embach und Matthias Klöpsch schon bald die Ehre der Bürstädter und der Funke sprang über.

Anfänge im Jahr 2003

Während man in der vollen Kneipe nicht umfallen konnte, trafen sich Lufthungrige vor der Tür. „Die Bassistin ist der Hammer“, waren dort anerkennende Worte zu hören. Auch die Auswahl von Klassikern der Musikgeschichte traf offensichtlich genau den Geschmack der Fangemeinde.

Mit einem Musikerstammtisch begann im Jahr 2003 der Jam bei Pit. Zu den Stammgästen gehört auch Holger Schuck, der die gemütliche Atmosphäre dort hervorhob. An diesem Abend ließ es die Formation aber auch wieder kräftig krachen. Ob bei „One love there I go again“ oder „Cold as Ice” – es gab mächtig auf die Ohren. Fell