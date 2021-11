Viel Spaß beim Herumtollen

Bürstadt. Mit möglichst einfachen Mitteln Kinder in Bewegung zu bringen, das ist nicht nur das Ziel von Erster Kreisbeigeordneten Diana Stolz. Denn auch Ärzte haben bei Schuleingangsuntersuchungen festgestellt, dass immer mehr Vorschulkinder Übergewicht und Defizite der Fein- und Grobmotorik aufweisen. „Bei Kindern mit Migrationshintergrund sind die Zahlen sogar noch schlechter“, stellte Diana Stolz fest.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat die Kreisverwaltung das Projekt „Bewegter Kindergarten“, gemeinsam mit dem Institut für Sport- und Sportwissenschaft der Universität Heidelberg, bereits 2017 ins Leben gerufen. Als Schirmherrin konnte Olympiasiegerin Nicole Reinhardt gefunden werden, die selbst Mama eines Kleinkindes ist.

Doch die Corona-Pandemie haben sich die Defizite nicht nur weiter verstärkt, sondern sie machte auch eine Zertifikatsübergabe für die Erzieherinnen und Einrichtungen lange nicht möglich. An einem Wochenende waren sie geschult worden, wie und mit welchen einfachen Mitteln sie die Kids zum Springen, Laufen und Rumtollen motivieren können. „Das hat unheimlich viel Spaß gemacht“, gestand Sonja Groß, die für die Kita Sonnenschein das Zertifikat entgegennahm. Voller Enthusiasmus berichtete sie von neuen Erkenntnissen und freute sich, sich selbst dabei noch einmal als Kind fühlen zu dürfen. Neben den Bürstädter Kitas Sonnenschein und Kunterbunt, erhielt auch das Entdeckernest (Kinderkrippe) das Zertifikat. Aber auch Britta Spatz, Leiterin der Kita Glückskäfer in Wattenheim hatte die Fortbildung genossen. Sie kam in Begleitung von Bürgermeister Volker Scheib; Bürgermeisterin Bärbel Schader begleitete „ihre“ Erzieherinnen.

„Bis jetzt haben wir neun Kitas und 36 Erzieherinnen ausgebildet“, berichtete Stolz. 14 weiter Kitas habe die Kreisverwaltung „in der Pipeline“. Bürgermeisterin und Pädagogin Bärbel Schader wies auf die Wichtigkeit von Bewegung auf in Bezug auf Ergebnisse der Hirnforschung hin. Besonders wichtig nannte sie Bewegung in den Alltag einzubauen und Kinder zu motivieren. Ihr Dank galt nicht nur den Erzieherinnen, sondern auch den Vereinen der Stadt, die sich in vielfältiger Form dem spielerischen Bewegungsdrang annehmen. Einige waren sich alle Erzieherinnen: Ihnen selbst hat die Fortbildung viel Spaß gemacht und das Erlernte wird bereits eifrig umgesetzt. Fell

