Viel Andrang beim Muttertagsmarkt

Groß-Rohrheim. Der Bauernmarkt in der Allee in Groß-Rohrheim war gut besucht. Das Thema lautete diesmal „Muttertag“. Bei idealen Witterungsbedingungen waren diesmal viele Besucherinnen und Besucher an die neuen Pavillons gekommen.

Im Verkaufspavillon wurde die Kuchentheke diesmal vom Förderverein der katholischen Kindertagesstätte Sonnenschein aus Biblis bestückt. Und da gab es für die Kundinnen und Kunden diesmal reichlich Auswahl. 30 Kuchen und Torten hatte man gebacken. Der Erlös aus dem Verkauf findet mit großer Wahrscheinlichkeit Verwendung für den Kita-Außenbereich (Spielgeräte). Viel zu tun hatten die Verkäufer am Obst- und Gemüsestand des „Apfelhof Biebesheimer“ aus Lampertheim, der in Zukunft hier seine Waren verkauft.

Für alle Mütter gab es übrigens ein kleines Pflanzenpräsent, das schon nach kurzer Zeit verteilt war. Der nächste Themenbauernmarkt ist am 3. Juni. Dann geht es um die Erdbeere.

Die Bergsträßer Landtagsabgeordnete Birgit Heitland (CDU) stattete dem Bauernmarkt auch einen Besuch ab. Sie lobte das neue Konzept mit den Pavillons und fand auch das eine oder andere Gespräch mit den Gästen. Wie Christa Rupp mitteilt, gibt es noch Termine für die Kuchentheke. Wer diese übernehmen möchte, sollte sich mit ihr (Telefon: 06245/5726) in Verbindung setzen. mibu