Video mit Krippendarstellungen

Bürstadt. Der Aufruf der Pfarrgruppe Bürstadt, ein Foto der eigenen Weihnachtskrippe für ein Video zur Verfügung zu stellen, ist auf überwältigende Resonanz getroffen. Fotos von über 70 unterschiedlichen Krippen wurden von mehr als 50 Einzelpersonen und Familien eingereicht, so dass ein sechsminütiges Video entstanden ist, bei dem alle Krippen für jeweils fünf Sekunden zu sehen sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von Holzfiguren bis kindgerecht

Die Vielfalt der Krippen aus Bürstadt und Umgebung ist erstaunlich: Holzfiguren ohne Bemalung, bunte Krippendarstellungen, Figuren aus Metall, Holz, Papier oder Keramik, Krippen mit lediglich Maria und Josef mit dem Jesuskind oder umfangreiche Darstellungen mit vielen weiteren Personen, selbst gefertigte und gekaufte Krippen, kindgerechte Krippendarstellungen und halb abstrakte Varianten – all das wird zu sehen sein. Während diese ganz unterschiedlichen Weihnachtskrippen nacheinander eingeblendet werden, wird das Weihnachtsevangelium gelesen, und es sind kurze Gedanken zu den Krippendarstellungen zu hören. So kann das Video, das ab Heiligabend auf dem Youtube-Kanal St. Peter Bürstadt unter dem Titel „Krippen Bürstadt Weihnachten 2021“ zu sehen sein wird, beispielsweise in die Familienfeier an Heiligabend integriert werden oder aber ganz in Ruhe im Laufe der Weihnachtsfeiertage angeschaut werden. Der Link zu dem Video wird auch auf der Startseite der Homepage der Pfarrgruppe Bürstadt zu finden sein.

Im Namen der Pfarrgruppe Bürstadt bedankt sich Gemeindereferent Michael Held bei all den vielen, die durch die eingesendeten Krippenbilder einen Einblick in ihr persönliches Weihnachtszimmer gegeben und somit das Krippen-Video ermöglicht haben. red