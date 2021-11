VfR will „jünger“ werden

Bürstadt. Noch kann von der großen Aufbruchstimmung beim VfR Bürstadt zwar keine Rede sein, doch immerhin trotzt der traditionsreiche Fußballverein so manchem Sturm. Dies wurde bei der Mitgliederversammlung deutlich. Und gerade im Kassenbericht zeigte trotz eines leichten Minus im Geschäftsjahr 2020, dass im laufenden Geschäftsjahr wieder ein Plus erwirtschaftet werden kann.

Das sehr detaillierte Zahlenwerk trug Schatzmeister Dieter Gleim vor und erklärte dabei sehr verständlich, in welche Bereiche es sich aufgliedert. Der ehemalige Vorsitzende Gleim, der dem VfR weiterhin erhalten bleibt, wird diese Aufgabe aber nicht mehr wahrnehmen und findet im jungen Vereinsmitglied Andreas Kautzmann einen geeigneten Nachfolger. Dieser ist somit nun auch Mitglied des VfR-Präsidiums, dem weiterhin Präsidiumssprecher Klaus Gassert, Anja-Meike Müller und Tobias Liebscher angehören. Sieht man einmal von Urgestein Klaus Gassert ab, der in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feierte, so sind dies alles junge, dynamische Leute, die sich so manch anderer Verein händeringend herbei ersehnt.

Fusionsgespräche kein Tabu

Und dennoch beschäftigt den VfR Bürstadt das Thema Überalterung außerordentlich. „Wir müssen mehr Tatkräftigkeit entwickeln, um mehr jüngere Leute an unseren Verein zu binden“, lautete das Credo von Klaus Gassert. Und darüber entspann sich eine Diskussion, die darin mündete, dass der Verein alles Erdenkliche tun müsse, um endlich jünger zu werden. In diesem Zusammenhang wurde sogar der Vorschlag geäußert, Fusionsgespräche mit einem anderen Verein in Erwägung zu ziehen. „Das sollte zumindest kein Tabuthema sein“, merkte der frühere VfR-Zweitligaspieler Franz Ludwig an.

Und was gab es sonst noch beim VfR? Der nahm beim hessenweiten Wettbewerb „Ehrenamt digitalisiert“ teil und durfte sich prompt einer neuen IT-Anlage erfreuen. Bezogen auf die Veranstaltungen war dagegen Corona-bedingt wenig los. „Wir werden bald wieder mit so mancher Veranstaltung in Erscheinung treten“, versprach Tobias Frank vom Veranstaltungsausschuss.

Der neue Sportcampus im seitherigen Robert-Kölsch-Stadion, der Mitte 2023 seiner Bestimmung übergeben werden soll, war natürlich ebenfalls ein großes Thema bei der VfR-Versammlung. Noch ungeklärt ist hier der Abschluss eines neuen Pachtvertrags für die VfR-Gaststätte. Weswegen sich der Verein, wie Ehrenvorsitzender Franz-Josef Eitge erläuterte, „etwas in der Luft gelassen fühlt“. „Die VfR-Gaststätte ist das Herz unseres Vereins“, führten er und Klaus Gassert aus.

Ausführlich berichtete der neue Sportliche Leiter Tobias Frank über die Geschehnisse bei der ersten und zweiten Mannschaft. Unter Federführung von Carol Koch habe sich der Verein erfolgreich darum bemüht, dass acht Spieler aus dem Jugendförderverein beim VfR ihre fußballerische Laufbahn fortsetzen. Fünf von ihnen gehören dabei der ersten Mannschaft an, die seit Mitte des vergangenen Jahres mit den Brüdern Daniel und Dennis Böck eine Trainerlösung aus den eigenen Reihen gefunden hat.

17 Ehrungen

Dennoch musste der VfR in der wegen Corona abgebrochenen Saison 2020/21 mit einem hinteren Tabellenplatz vorlieb nehmen, was sich in der laufenden Runde kaum zu bessern scheint. Wesentlich besser sieht es bei der zweiten Mannschaft aus. Das einstige Kellerkind der Kreisliga D hat sich zu einem Spitzenteam gemausert.

Insgesamt 17 Jubilare wurden geehrt. Schon seit einem Vierteljahrhundert gehört Tobias Frank dem Verein an. Auf 40 Jahre Mitgliedschaft bringen es Dieter Gleim, Gerd Keinz, Willi Reuter und Josef Mayer. Während Christian Morweiser und Franz-Josef Eitge schon seit 50 Jahren die schwarz-weißen Farben des Vereins hochhalten, schwören Franz Ludwig, Karl-Heinz und Lothar Humm nun schon seit 60 Jahren auf den VfR.

Paul Schader gehört dem Verein nun schon seit 65 Jahren an, Rudi Bischer, Adolf Sussmann, Fritz Brückmann und Günter Brenner sogar 70 Jahre. Doch es gibt Vereinsmitglieder, die noch länger dem VfR angehören: Erwin Weitz (75 Jahre) und Heinz Gärtner (80 Jahre). Schon seit vielen Jahren gehört auch Richard Ruh dem 1910 gegründeten Verein an. Trotz gesundheitlicher Einschränkungen fand er den Weg zur Versammlung und erhielt dafür Sonderlob.