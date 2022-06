VfR sucht Sponsoren

Bürstadt. Der VfR Bürstadt veranstaltet in diesem Jahr am 2. Oktober den 20. Bürstädter Stadtlauf, der in den vergangenen Jahren vom KV Knibbeldick durchgeführt wurde und immer ein Höhepunkt der Bürstädter Kerwe war. Dafür sucht der VfR allerdings noch Sponsoren für die Kosten. Das betrifft laut Vorsitzendem Klaus Gassert die Genehmigungen für den Lauf, der in der Wilhelminenstraße beginnen soll, aber auch die Plakate und Flyer, die gedruckt sowie die T-Shirts, die ausgegeben werden. Im Gegenzug werde das Logo der Firma dann zum Beispiel auf dem Zielbanner platziert, sagt Gassert. Er nimmt bereits Kontakt zu Unternehmen auf. Interessenten können sich per E-Mail an info@vfr-buerstadt.de wenden. red

