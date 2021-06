VfR muss ausweichen

Bürstadt. Vor einer beschwerlichen Saison steht Fußball-Kreisoberligist VfR Bürstadt. Dies hat einen triftigen Grund, denn aufgrund der Neugestaltung des Sportcampus im Bürstädter VfR-Stadion kann der gewohnte Spielbetrieb im Robert-Kölsch-Stadion nicht mehr stattfinden.

Immerhin hat der traditionsreiche VfR nun beim SV Bobstadt ein Ausweichquartier gefunden. Dort wird aber vorwiegend trainiert, denn ihre Vorbereitungsspiele bestreiten die Schwarz-Weißen auf fremden Sportplätzen. So sind sie am Sonntag, 27. Juni zu Gast beim TSV/Amicitia Viernheim.

Die SKG Bickenbach (Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau) ist der VfR-Auswärtsgegner am Samstag, 3. Juli. Auch am Sonntag, 11. Juli sind die Schwarz-Weißen am Ball und bestreiten ein Vorbereitungsspiel bei Concordia Gernsheim.

In den frühen Morgenstunden des Sonntag, 18. Juli geht es ins Heppenheimer Starkenburgstadion, wo der VfR auf den Gruppenligisten Sportfreunde Heppenheim trifft. Olympia Biebesheim heißt schließlich der Auswärtsgegner am Sonntag, 25. Juli.

Und aus einem guten Grund haben die Bürstädter ihre fußballerische Generalprobe auf Samstag, 7. August gelegt, denn danach geben die neuen Spieler ihren Einstand und werden sich sicherlich darüber freuen, wenn sie am kommenden Tag nicht Fußball spielen müssen. hias