Verzicht auf Vorsitz im Ausschuss

Bürstadt. Die Enttäuschung ist der Bürstädter CDU nach wie vor anzumerken: „Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, dass die stärkste Fraktion in einem Parlament in der Regel auch den Vorsitz stellt“, bekräftigt die CDU-Fraktionsvorsitzende Ursula Cornelius die Meinung der Partei in einer Pressemitteilung. Die neue Mehrheit aus Freien Wählern, SPD und Grünen habe ihre Fraktion, die immerhin elf Sitze und knapp 37 Prozent an Wählerzustimmung bei den Kommunalwahlen bekommen habe, bewusst ausgrenzt.

AdUnit urban-intext1

„Das ist kein guter Start in die neue Wahlperiode“, findet Cornelius. Vor der Wahl hätten insbesondere die Freien Wähler in ihren Verlautbarungen betont, sie wollten dem Wählerwillen Geltung verschaffen. Nach der Wahl werde gerade von dieser Gruppierung bei der Aufgabenverteilung ganz gezielt mehr als ein Drittel der Wähler übergangen. „Die neuen Machthaber hätten auch uns ihr Teilzeitmodell für je eine halbe Wahlperiode bei der Besetzung der Spitzenämter zugestehen können“, so die Christdemokratin.

Derweil werden nun die ersten personellen Weichen in der CDU gestellt. Kirstin Garb wird nicht mehr als Ortsvorsteherin für Riedrode kandidieren. Deshalb wird die CDU im Ortsbeirat Riedrode einen neuen Kandidaten für das Amt des Ortsvorstehers nominieren. Wie sich die CDU im Ortsbeirat in Bobstadt aufstellt, hätten die Christdemokraten vor Ort noch nicht abschließend besprochen, heißt es in der Mitteilung.

Bei der künftigen Parlamentsarbeit werde ihre Fraktion „mit klugen Vorschlägen und engagierter Sacharbeit“ überzeugen, führt Cornelius aus. Das gewählte Team sei motiviert und mit einigen neuen Köpfen gut aufgestellt. Deshalb entsendet die CDU mit Julia Kilian-Engert, Reinold Tremmel und Alexander Gündling eine komplett runderneuerte Mannschaft in den Magistrat.

AdUnit urban-intext2

Auf den Vorsitz in einem Ausschuss, wie es SPD, Freie Wähler und Grüne vorgeschlagen hatten, will die CDU aber verzichten. Ihr war die Führung des Haupt- und Finanzausschusses angeboten worden. „Wir hätten uns auch in dieser Frage eine gemeinsame Absprache gewünscht und keine Zuweisung“, betont Ursula Cornelius in ihrer Mitteilung. red