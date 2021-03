Bobstadt. Der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Bobstadt hat sich dazu entschlossen, auf Präsenzgottesdienste auch an Ostern zu verzichten. Stattdessen gibt es am Karfreitag von 14 bis 15 Uhr die Möglichkeit zum stillen Gebet in der offenen Kirche, wie an den vergangenen Sonntagen.

Ab Samstag ist ein österlicher Sonntagsgruß sowie eine kleine Überraschung für Kinder vor dem Kirchenportal zum Mitnehmen finden. Die Kirche ist im Innen- und Außenbereich seit Palmsonntag kreativ gestaltet.

Auch am Ostersonntag ist die Kirche von 14 bis 15 Uhr offen. Um die Osterhoffnung zu erleben, ist außerdem die Teilnahme von zoom-Gottesdiensten in Bürstadt (Zugangsdaten unter buerstadt-evangelisch.de) sowie der Fernsehgottesdienste als Alternative möglich. Auch die Impulspost der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, die in diesen Tagen zugesendet wird, gibt Anregungen für die Osterfeiertage. red