Verleumdung ist strafbar

Zur Sitzung des Bauausschusses in Biblis:

Da hat der Ausschussvorsitzende Herr Redermeier Glück, dass Herr Scheib den gegen ihn und seinen Sohn Urs Scheib ( Liste Scheib) erhobenen Vorwurf, ein Sachverständigengutachten vorab mit seinem Sohn bewertet und dem Ausschuss nicht vorgelegt zu haben, als Ausrutscher betrachtet. Unschön und einer sachorientierten politischen Debattenkultur nicht zuträglich war diese Attacke aber auf jeden Fall.

Was mich aber wirklich nachdenklich werden lässt: Herr Redermeier, Inhaber des gleichnamigen Planungsbüros in Biblis, ist Bauausschussvorsitzender in Biblis. Sicherlich kann man argumentieren, wir benötigen in unseren Ausschüssen Fachwissen und Kompetenz. Muss aber Politik und Wirtschaft so eng miteinander verflochten sein? Sehen wir es mal positiv und gehen davon aus, dass die Feuerschutzwände zwischen politischem Amt und privatwirtschaftlichen Interessen funktionieren, sonst … gäbe es ein Geschmäckle obendrauf.