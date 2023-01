Verkleidet in die Kirche

Bürstadt. „Zachäus bringt uns in Bewegung“ lautet das Thema des ersten Minigottesdienstes der katholischen Kirche in Bürstadt in diesem Jahr. Am Sonntag, 29. Januar, 10.30 Uhr, sind kleine Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern sowie interessierte Kommunionkinder ins Pfarrzentrum St. Michael eingeladen. Neben Beten, Singen und einem Kreativteil erwartet die Kinder auch die Umsetzung einer Bibelgeschichte als „Sport-Geschichte“.

Am Sonntag, 5. Februar, steht der nächste Kurstag für alle Kommunionkinder an. Die Messfeier um 10.30 Uhr wird als Familiengottesdienst gefeiert. Es spielt die Band Gen Spirito. Am Sonntag, 12. Februar, findet um 10.45 Uhr in der katholischen Kirche Bobstadt ein fastnachtlicher Familien-Wortgottesdienst statt. Hierzu dürfen die Kinder verkleidet kommen.

Am Fastnachtssonntag, 19. Februar, ist in St. Michael um 10.11 Uhr der große Fastnachtsgottesdienst, mitgestaltet von der Katholischen Kirchenmusik Bürstadt, Marcel Kilian und den Fastnachtsvereinen. Die Gottesdienstbesucher dürfen sich gerne verkleiden. red