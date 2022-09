Verkehr soll bald wieder durch Industriestraße rollen

Bürstadt. Von der Bahnhofsallee in die Industriestraße ist der Blick nun unverstellt: Die Bürstädter Raiffeisenhallen samt dem markanten Siloturm sind Geschichte. Der Abbruch ist erledigt, gerade laufen die restlichen Arbeiten: Das Gelände wird planiert, und was von den Mauern noch übrig ist, landet zum Abtransport auf Lastwagen. Auf Anfrage teilt die Stadtverwaltung mit, die Abrissarbeiten befänden sich „im Zeitplan, so dass Ende des Monats September, spätestens Anfang Oktober die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden kann“. Wie zuvor fließe der Verkehr dann wieder in zwei Richtungen. Das Gelände der Raiffeisenhallen bleibe abgesperrt. Exakte Angaben über die Kosten könnten aktuell noch nicht gemacht werden. „Für die Realisierung des Neubaus werden derzeit Verhandlungen mit Investoren geführt“, heißt es aus dem Rathaus. Notariell besiegelt sei der Verkauf der – nun freien – Fläche noch nicht. cos

