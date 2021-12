Vergaben künftig in Viernheim?

Bürstadt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in einem Grundsatzbeschluss zugestimmt, dass die Stadt Bürstadt weitere Schritte einleiten kann, um ein gemeinsames Vergabezentrum einzurichten: mit Biblis, Groß-Rohrheim und Lampertheim sowie Viernheim. Ort soll in Viernheim sein. Dies habe Bürgermeister Matthias Baaß vorgeschlagen, so die Bürstädter Rathauschefin Bärbel Schader.

Bislang hat die Stadt laut Bärbel Schader die Auftragsvergabestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg regelmäßig beauftragt – etwa was Fahrzeuge oder Feuerwehr-Ausstattung angeht. „Im Kreis Bergstraße gibt es leider keine zentrale Möglichkeit dafür, und die formalen Vorschriften werden immer komplexer“, sagte Schader. Eine eigene Stelle im Bürstädter Rathaus dafür ist aus ihrer Sicht nicht sinnvoll – ein Zusammenschluss mit anderen Kommunen aber sehr wohl.

Bezahlt würde nur nach Vergabeleistung, so Schader. In Bad Vilbel sei ein solcher Zusammenschluss gerade gelungen, „dort wollen wir uns anschauen, wie das geht“. Die Zusammenarbeit mit Darmstadt-Dieburg werde zunächst erst einmal weitergeführt, sagte Schader auf Anfrage, zumal die Einrichtung des Zentrums auf jeden Fall einige Zeit dauere. Im Haupt- und Finanzausschuss stimmten alle dem Grundsatzbeschluss zu. cos