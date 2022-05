Bürstadt/Biblis. Die Grills werden geschrubbt, Bollerwagen freigeräumt und Fahrräder gerichtet: Nach zwei Jahren Pandemie-Pause laden zahlreiche Vereine und Gaststätten in der Region am 26. Mai wieder zum Vatertag ein. Eins der beliebtesten Ziele für einen Ausflug mit Einkehrschwung dürfte dabei das Waldfest in Riedrode darstellen.

Das große Fest an Christie Himmelfahrt hat in Riedrode

...