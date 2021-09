Vereine erhalten 50 000 Euro über Aktionspunkte

Bürstadt. Die Vereinsförderrichtlinien in Bürstadt sollen geändert werden. Bürgermeisterin Bärbel Schader fasste dem Haupt- und Finanzausschuss zusammen, was sich in den Beratungen ergeben hat. Die Aktionspunkte sollen wie 2020 ausgezahlt werden. „Für die Hallennutzung werden wir allerdings keine Gebühren erheben. Wir sind froh, dass während Corona überhaupt Training stattgefunden hat.“ Pro Verein werden 100 Euro ausgezahlt. Insgesamt werden an die Vereine rund 50 000 Euro gehen. Im Zuge des Sport- und Bildungscampus müssen die Richtlinien geändert werden, weil sich die Bedingungen wandeln. Der Ausschuss stimmte der Summe zu.

Zudem galt es, über die Besetzungen von Kommissionen abzustimmen. Bärbel Schader hatte diese mit dem Magistrat vorher besprochen. In der Mobilitätskommission werden neben Vertretern der Politik auch Polizei, Ordnungsamt, Feuerwehr, Landwirtschaft sein. Uwe Koch (Grüne) regte an, bis zu drei sachkundige Einwohner zuzulassen. Bisher sind es nur zwei. Er hätte gerne noch Rechtsanwalt und Grüne-Mitglied Cyro Klein dabei. Darüber wird nun in der nächsten Magistratssitzung vor der Stadtverordnetenversammlung entschieden. Die Mitglieder des Kindergartenbeirats sind ebenfalls festgelegt worden. Lediglich über die Besetzung des Kulturbeirats hat sich der Magistrat noch nicht einigen können. Es gab Zustimmung, aber auch vier Enthaltungen bei der Abstimmung.

Die Bürgermeisterin teilt mit, dass die Stadt ins Programm „Innenstädte beleben“ aufgenommen wurde. „Uns wurden fürs Erste 250 000 Euro bewilligt“, sagte sie erfreut. Es handle sich um eine Projektförderung, dafür könne die Stadt weitere Summen beantragen, wenn das Projekt weiter fortgeschritten sei. Sie gab noch einen kurzen Bericht zu den Abschlusszahlen des Waldschwimmbads. Es hatte weit mehr Reservierungen als tatsächliche Badegäste gegeben. 10 000 Besucher kamen von außerhalb, von Worms bis Pfungstadt, was rund 35 Prozent ausmacht.

Felix Koch (Freie Wähler) fragte nach Schwimmkursen für Kinder, die es in diesem Sommer nicht gegeben hatte. Sonst werden diese von Schwimmmeister Hans-Jürgen Bergmann gehalten, dem dies aufgrund von Corona nicht möglich war. „Wir haben ja leider keine DLRG mehr“, bedauerte Schader. Ein Vorschlag aus der Runde lautete, mit der Lampertheimer DLRG Kontakt aufzunehmen, um vielleicht aus deren Reihen jemanden für Schwimmkurse zu gewinnen.

Die U18-Wahl könne bei dieser Bundestagswahl nicht durchgeführt werden, so Schader. Apropos Nachwuchs: Für die Jugendratswahl gebe es schon zehn Kandidaten. An der Rückerstattung der wiederkehrenden Straßenbeiträge arbeite die Verwaltung. Es gebe aber technisch noch einige Hürden zu bewältigen.