Verein fest in Frauenhand

Riedrode. Auch hinter dem Reit- und Fahrverein Riedrode (RFV) liegen harte Zeiten. Coronabedingt konnte 2020 kein Turnier durchgeführt werden. Auch Feste und Feiern fielen aus. Erst im September 2021 konnte der Turnierbetrieb wieder aufgenommen werden. „Wir hatten gutes Wetter, hätten uns aber mehr Reiter gewünscht“, erklärte RFV-Vorsitzende Karin Molitor. In ihrem Tätigkeitsbericht anlässlich der Jahreshauptversammlung schaute sie aber positiv gestimmt in die Zukunft. So ist für 30. April und 1. Mai ein Dressur- und Springturnier bis Klasse L auf der Anlage fest eingeplant. Zudem findet ein Jugendcup statt, der unter der Flagge des Kreis Reiterbunds Bergstraße den Nachwuchs fördert.

Insgesamt zählt der Verein 162 Mitglieder. 38 davon sind aktiv. Neben ihrer Pferdepassion bringen diese sich auch bei Arbeitseinsätzen für die Pflege der Anlage ein. Aber auch das Reiterstübchen wird bei Turnieren und Lehrgängen von Mitgliedern betrieben.

Ehrungen Ehrungen: 50 Jahre: Alfred Hoffmann; 45 Jahre: Verena Keilmann; 40 Jahre: Anja Schwaier; 30 Jahre: Clemenz Szimm; 25 Jahre: Susanne Seelinger; 20 Jahre: Daniela Knappe, Marina Kunkel. Sportlerehrung: Marit Rennert, Julius Voderheid, Johanna Voderheid, Romy Gerhard, Marie Keinz, Milena Pree und Stefani Pree. Fell

Kassenführerin Marlena Horn listete die finanziellen Aufwendungen auf. Neben Mitgliederbeiträgen und Turniergeldern waren es großzügige Spender, die den Verein unterstützten. So konnte der Boden erneuert werden, und der Hagelschaden an der Pergola wurde durch die Versicherung beglichen. Kassenprüferin Marina Kunkel bescheinigte die ordnungsgemäße Kassenführung, und die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig. Im Haushaltsplan für das neue Geschäftsjahr ist als größte Investition die Beregnungsanlage in der Reithalle der teuerste Posten. Auch der detailliert vorgestellte Haushaltsplan wurde einstimmig genehmigt. Die turnusgemäß stattfindenden Wahlen erbrachten keine Veränderungen. Karin Molitor bleibt ebenso im Amt, wie Nora Probst als Schriftführerin weiter im Vorstand tätig bleiben wird. Als Aktivensprecherin wurde Miriam Hoffmann bestätigt. Fell

