Verbranntes Essen auf dem Herd

Bürstadt. Nach dem Brand der 120 Strohballen am Samstag, wurden die Bürstädter Feuerwehrleute Sonntagmorgen kurz vor 7 Uhr erneut aufs Feld gerufen. Das Stroh hatte wieder zu glimmen begonnen, wie Stadtbrandinspektor Uwe Schwara auf Nachfrage der Redaktion berichtet. Die Hofheimer Brandschützer unterstützen die Bürstädter bei den Nachlöscharbeiten. Die ganze Zeit über sei eine Beregnungsanlage gelaufen, die der betroffene Landwirt noch in der Brandnacht aufgebaut hatte.

Einstieg durchs Fenster

Kurz nach 19 Uhr am Sonntagabend wurden die Feuerwehren Bürstadt und Riedrode zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bürgermeister-Siegler-Straße gerufen. Vor der betroffenen Wohnungstür war ein Heimrauchmelder ausgelöst worden. Außerdem waren Brandgeruch und Rauch wahrnehmbar und über ein offen stehendes Fenster nach draußen gedrungen. So waren Nachbarn aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehrleute gelangten mit dem Teleskopgelenkmast zum offenen Fenster und konnten darüber die Wohnung betreten. Dort befanden sich keine Personen. Angebranntes Kochgut hatte die Rauchentwicklung verursacht. Nachdem dieses vom Herd genommen worden war, kam ein Drucklüfter zum Einsatz, der den Qualm aus der Wohnung trieb. ps