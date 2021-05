Veränderung fängt im Kleinen an

Zur politischen Situation in Bürstadt:

63,23 Prozent aller Wählerinnen und Wähler haben den Freien Wählern, der SPD, der FDP und Bündnis 90/Die Grünen ihre Stimme gegeben. Alle vier Fraktion haben sich für wechselnde Mehrheiten ausgesprochen.

Nun werden immer mehr, auch prominente Stimmen aus Bürstadt laut, die an dieser Praktik, oder vielleicht eher mit den damit einhergehenden Personalentscheidungen, unzufrieden sind. Sie sagen, diese durchaus demokratischen Entscheidungen seien nicht der Tradition entsprechend getroffen worden, ihrer Meinung nach hätte die stärkste Fraktion, die CDU, mindestens die Stadtvorsteherin oder den Stadtverordnetenvorsteher stellen sollen. Sie meinen zudem, die Erhöhung der Ausschüsse und des Magistrats auf zehn Sitze wäre zu kostenintensiv.

Dabei hatte die CDU selbst eine Ausschuss- und Magistratsgröße von elf Sitzen gefordert. Undemokratisch wäre die Entmachtung der CDU gewesen, dabei hätte sie in den letzten Jahren so viel getan: Stadtentwicklung, Sportcampus, Familienfreundlichkeit und Straßenbau. So sei die Sorge groß, dass die wechselnden Mehrheiten zu Stillstand führen würden.

Festgefahren in Entscheidungen

Stillstand. Dabei schien der all die Jahre in Bürstadt bereits zu herrschen. Festgefahren in Entscheidungen, in alten Antworten auf neue Fragen. Denn der Klimawandel lässt sich nicht ohne Solarausbau bekämpfen, nicht ohne Ladeinfrastruktur für E-Autos, nicht ohne innerstädtische Verdichtung, nicht ohne grüne Flächen. Ein nachhaltiges Verkehrsmittel der Zukunft ist auch das Fahrrad: Es ist kostengünstig und emissionsfrei. Doch ohne Radwege leben Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer gefährlich. Familienfreundlich ist das nicht. Wer zum Beispiel an dem neu renovierten Bahnhofsgelände nach einem Fahrradweg sucht, sucht vergeblich.

Die Digitalisierung haben wir fast verpasst und damit die Chance auf mehr Bürgerbeteiligung, auf Informationsfreiheit, auf den Abbau von Bürokratie. Dabei könnte man vor Ort so viel tun, denn in der Kommune werden die Weichen gestellt.

Mehr Zusammenhalt wichtig

Klimaschutz kann nur funktionieren, wenn wir unsere Kommunen begrünen, wenn wir Photovoltaik ausbauen, wenn wir sicheren, umweltfreundlichen Verkehr für alle ermöglichen und wenn wir lokale Unternehmen bei der ökologischen Wende unterstützen. Aber das können wir nur gemeinsam. Deshalb müssen wir mehr sozialen Zusammenhalt schaffen, zum Beispiel durch den Erhalt des Freizeitkickers, durch ein Bildungsangebot und gleiche Chancen für alle.

All dies können wir nur mit neuen Antworten, neuen Ideen schaffen. Wechselnde Mehrheiten bedeuten letztendlich nichts anderes, als dass die Farbe des Parteibuchs bei Abstimmungen keine Rolle spielt. Wir brauchen diesen Wettbewerb der Ideen, das Überzeugen und überzeugt werden, um eines zu verhindern: Stillstand. Denn die Herausforderungen sind so drängend wie noch nie. Wir entscheiden hier und jetzt über die Zukunft von Bürstadt, von unseren Kindern und ein bisschen auch über die unseres Planeten. Und eines muss man immer wieder betonen: Wir haben die Erde von unseren Enkeln nur geborgt.