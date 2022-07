Veränderung an der Spitze

Bürstadt/Hofheim. Nachdem sie pandemiebedingt zwei Jahre ausfallen musste, fand kürzlich die diesjährige Kreismusikversammlung der Bergsträßer Feuerwehren in Hofheim statt. Hier kommen immer die Vertreter der Feuerwehrmusikgruppen aus allen Löschbezirken des Kreises zusammen, um das vergangene Jahre Revue passieren zu lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diesmal standen auch Neuwahlen des Kreismusikausschusses an. Seit 2006 schon hatte Steffi Bär vom Feuerwehrmusikzug Bürstadt/Hofheim den Posten als Beisitzerin in diesem Gremium inne. Nun trat sie jedoch nicht mehr zur Wiederwahl an. Für ihre Verdienste um die Feuerwehrmusik wurde ihr die Ehrenmedaille der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände in Silber verliehen.

Lisa Kaul, Querflötistin und Fanfarenspielerin im Feuerwehrmusikzug Bürstadt/Hofheim, wurde im Anschluss an die Ehrung als neue Beisitzerin vorgeschlagen und auch einstimmig hierfür von der Versammlung gewählt. Somit lenkt die junge Physikstudentin in den nächsten Jahren als Teil des neu formierten Kreismusikausschusses die Geschicke der Feuerwehrmusik an der Bergstraße. red