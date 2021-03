Bürstadt. „Wie gerne hätten wir alle Bürger zur Eröffnung des Quartiersbüros eingeladen“, erklärte Bürgermeisterin Bärbel Schader. Dies war wegen Corona nicht möglich. Deshalb hat sich Quartiersmanager Oliver Haberer eine Mitmachaktion ausgedacht.

Unter dem Motto „Wir im Quartier – Vielfalt im Glas“ stellt das Quartiersbüro Glasgefäße und Vasen zur Verfügung, die individuell gestaltet werden können. Teilnehmen können Vereine, Institutionen und Privatpersonen, die mit dem Stadtgebiet zu tun haben. „Schön wäre es, wenn die Vasen so dekoriert werden, dass ein Bezug zur Institution, zum Verein und seiner Tätigkeit optisch ersichtlich wird“, erklärt Mitarbeiterin Stefanie Reis.

Erste Beispiele gibt es bereits: Das Interkulturelle Büro und das Jugendhaus haben zwei Vasen gestaltet. Das Interkulturelle Büro zeigt, wie die Integration in Bürstadt wächst und verwurzelt ist. An den Verästelungen sieht man Bilder der Integrationslotsen, das Herz schlägt für die Heimat Bürstadt. Das Jugendhaus hat einen Jugendlichen mit Skateboard ins Glas gesetzt, um ihn herum das, was alle Kinder und Jugendlichen „eint“: Familie, Freunde, Musik, Hobbys oder die Nutzung von sozialen Medien.

„Wir bitten darum, dass an jedes Gefäß ein Fähnchen oder ein Banner mit dem Schriftzug: „Wir im Quartier“ und dem Namen der Gestalter angebracht wird“, ergänzt Stefanie Reis. Die Kunstwerke werden Anfang Mai bei einer Vernissage im Quartiersbüro präsentiert. Danach werden die Kunstwerke für einige Wochen im Schaufenster dort ausgestellt.

Vasen können bis 6. April jeweils dienstags im Büro am Beethovenplatz abgeholt und bis Dienstag, 27. April, abgegeben werden. Die Vernissage ist am 4. Mai. red