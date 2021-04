„Vaddertag to go“ bietet Leckerbissen

Riedrode. Besondere Zeiten, erfordern besondere Maßnahmen. So dachten es sich die Verantwortlichen der FSG Riedrode rund um Bernd Deckenbach und Fabian Kreiling. Das beliebte Vaddertagsfest auf dem Gelände der Spielgemeinschaft stand deshalb nicht zur Disposition. Stattdessen stemmt sich nicht nur der Verein im zweiten Jahr der Corona-Pandemie gegen den Ausfall des Klassikers, sondern ein ganzes Dorf. Ein findiger Küchenchef und die Riederoder Kuchenfeen tun alles dafür, dass an Christi Himmelfahrt (13. Mai) die Küchen zu Hause kalt bleiben können.

Unter dem Motto „Vaddertag to go“ verwöhnt Küchenchef Helmut Dietz mit Hackbraten, Wellfleisch und Bratwurst. Sabine Gündling und ihre kreativen Bäckerinnen zielen mit leckeren Kuchen und Torten auf die süßen Geschmacksnerven.

Bis zum 7. Mai können die schmackhaften Angebote, zu denen auch Getränkepakete gehören, mit einem Bestellformular über Facebook bei Deckenbach und Kreiling, aber auch bei allen Vorstandsmitgliedern bestellt werden. Frisch zubereitet, können sie zwischen 11 und 14 Uhr dort abgeholt werden.

Einbahn-Regelung beim Abholen

Um einen reibungslosen Ablauf garantieren zu können, bitten die Vereinsmitglieder die Abholer, möglichst ihre eigenen Behälter mitzubringen. „Das schützt die Umwelt“, erklärte Bernd Deckenbach. Der auch an die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln erinnert. Die Abholer werden deshalb in einem Einbahn-Verkehr um das Sportheim geleitet. „Wichtig ist, dass die Besucher nicht länger als nötig auf dem Sportgelände verweilen“, machte Deckenbach deutlich. Denn, so Deckenbach: „Sonst wird das Essen kalt und die Getränke warm.“

Mit der Aktion „Vaddertag to go“ will der Verein jedoch nicht nur eine liebgewordene Tradition aufrechterhalten, sondern auch Finanzmittel für den Sportverein erwirtschaften. Deckenbach wies darauf hin, dass möglicherweise bei einer Verschärfung der Corona-Situation eine Absage nötig werde. In diesem Fall würde der Verein darüber informieren.