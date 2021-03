In Bürstadt wurden die wiederkehrenden Straßenbeiträge 2018 zum ersten Mal abgerechnet. Dabei wurden in Bürstadt 36 Cent pro Quadratmeter fällig, in Bobstadt 31 Cent und in Riedrode 39 Cent.

Nachdem sich viele Hausbesitzer beschwert haben, weil die Gebühren nach der laut Bebauungsplan möglichen Geschosshöhe bemessen waren, wurde die Satzung geändert. Abgerechnet wird nun nach der tatsächlichen Anzahl an Stockwerken. Das bringt der Stadt aber jährlich weniger ein. Sie plant mit 1,2 Millionen Euro für Straßensanierungen. Deshalb wurden die Beiträge 2020 erhöht: in der Kernstadt und in Bobstadt auf jeweils 43 Cent pro Quadratmeter, in Riedrode auf 58 Cent.

Von 2018 bis 2020 hat die Stadt nach eigenen Angaben rund 4 Millionen Euro an Straßenbeiträgen veranlagt und rund 5,8 Millionen Euro investiert: in der Bahnhofsallee und in der Nibelungenstraße (verkehrsberuhigte Zone) sowie in Bobstadt in der Darmstädter und Frankfurter Straße (Gehweg) sowie in der Bergstraße (von Mannheimer Straße bis Rheinstraße). Derzeit noch im Bau ist der Bubenlachring. Dort sollen die Arbeiten bis Anfang Mai abgeschlossen sein, sowie in Riedrode die Bahnhofstraße, die bis Juli saniert sein soll.

2018 und 2019 sind bei der Stadt nach eigenen Angaben 141 Widersprüche form- und fristgerecht eingegangen. Das entspricht einer Quote von 3,9 Prozent. Davon hat oder wird die Verwaltung aufgrund offensichtlicher Fehler, wie Eigentümerwechsel oder Geschossigkeit, neun Widersprüchen abhelfen. Die restlichen 132 Widersprüche sollen dem Anhörungsausschuss beim Landrat des Kreises Bergstraße vorgelegt werden, entschied der Magistrat im September. Die Anhörungen sollen im zweiten Quartal 2021 stattfinden.

Die Widerspruchsfrist für 2020 läuft noch, da die Bescheide erst Mitte Februar verschickt wurden. Im Sommer sollen die Beitragsbescheide für 2021 verschickt werden.

Bis 2022 sind laut Stadt noch folgende Straßen zu sanieren: die Nibelungenstraße von der Dammstraße bis zum Beethovenplatz, die Vinzenstraße zwischen Nibelungenstraße und Bürgermeister-Siegler-Straße, die Boxheimerhofstraße von der Oberschultheiß-Schremser- bis zur Ketteler-Straße sowie die Leuschnerstraße von Oberschultheiß-Schremser- bis Ketteler-Straße.