Umzug in wenigen Wochen

Bobstadt. Die Bobstädter Astrid-Lindgren-Schule hat Zuwachs bekommen, der schon von weitem deutlich zu erkennen ist: Hinter dem Hauptgebäude, auf dem ehemaligen Sportfeld, steht seit einigen Tagen ein neues Gebäude aus Containern bereit. Hier sollen spätestens vor den Herbstferien die beiden ersten und die beiden dritten Klassen einziehen. Auch in Bobstadt steigen – wie fast überall im Kreis – die Schülerzahlen. „Es war bei uns einfach viel zu wenig Platz“, berichtet die kommissarische Schulleiterin Dagmar Arzberger im Gespräch mit dieser Redaktion.

Überraschung für Abc-Schützen

Bei der Einschulung am Dienstag dürften die Neuankömmlinge davon allerdings kaum etwas spüren. Sie werden – wie alle Jahrgänge zuvor – herzlich begrüßt. Und jedes einzelne Kind darf feierlich durch einen Rosenbogen schreiten, dann gilt die Aufnahme in die Schulfamilie als besiegelt. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, gibt es für jede Klasse eine eigene Feier, die erste um 9 Uhr, die zweite gegen 10.30 Uhr. Jeweils etwa eine Stunde dauert es, bis alle Besucher registriert sind, sich einen Platz gesucht haben, die Großen für die Kleinen eine Geschichte vortragen – und die neue Lehrerin ihre Kinder in Empfang nimmt.

Und das ist dieses Mal besonders spannend, eine „echte Überraschung“, findet Dagmar Arzberger: Beide Lehrerinnen sind neu und konnten sich den Kindern, wie sonst üblich, noch nicht vorstellen. Ulrike Benzinger kommt als stellvertretende Schulleiterin neu ins Bobstädter Team und übernimmt genauso eine erste Klasse wie die zweite neue Kollegin Lydia Thorsch. sbo