Umzug in den Neubau von St. Elisabeth beginnt

Bürstadt. Am Montag ist es soweit. Dann werden die ersten Bewohner des Bürstädter Altenpflegeheims St. Elisabeth in den Neubau umziehen. Insgesamt 24 Senioren verlegen ihren Wohnort von den bisherigen Stationen 2 und 3, die an den Neubau angrenzen, in das neue Gebäude. In den verlassenen Stationen beginnt dann direkt im Anschluss die Sanierung. „Das wird sehr aufregend für uns alle. Wir haben es so organisiert, dass jeweils nur zwei am Tag die Zimmer wechseln“, erklärt Hauswirtschaftsleiterin Sonja Schmitt.

Alltagsbegleiter zur Unterstützung

Am Montag werden die Alltagsbegleiter für die neue Situation geschult, am Dienstag sind die Altenpfleger dran. „Alltagsbegleiter sind neu bei uns. Sie werden sich um die Belange der Bewohner kümmern und sehen, was diese brauchen. Die Bewohner können beispielsweise ihr Frühstück selbst zubereiten. Wir haben einen Herrn, der pflanzt gerne und wir könnten beispielsweise ein Tomatenbeet für ihn anlegen, um das er sich kümmert“, berichtet Pflegedienstleiterin Doris Rapp. Für diesen in Bürstadt neuen Berufszweig haben sich Mitarbeiter aus dem Haus beworben. Es sind aber auch Fremdbewerbungen eingegangen.

Zentral in der Mitte des Neubaus befindet sich eine Küche. Das Essen kommt zwar weiterhin aus der Großküche, aber die Bewohner des neuen Trakts sind aufgefordert, zum Beispiel die Bratwürste mal selbst in die Pfanne zu legen. „Auch der Kaffee wird morgens hier gekocht. Vielleicht gibt es mal Pfannkuchenteig, den die Senioren selbst backen und ähnliche Kleinigkeiten“, verrät Sonja Schmitt. Die einzelnen Zimmer gruppieren sich rund um die Küche und über die Flure. Mit dem Umzug angefangen wird im zweiten Geschoss.

Für die vier Mitarbeiter in der Haustechnik wird es in der Zeit des Umzugs etwas stressiger, denn neben den üblichen Arbeiten sind sie dazu eingeteilt, das ein oder andere schwere Möbelstück zu schleppen, das mit in den Neubau soll. Bei der Auswahl der Möblierung helfen die Angehörigen der Senioren, die am Umzugstag dabei sein dürfen. „Die Bewohner freuen sich schon, aber es ist auch wieder etwas Neues, was sie aus dem Gewohnten und dem Alltag herausreißt. Wir freuen uns alle, denn es ist mal wieder was anderes als Corona und bringt viel Schwung herein“, so die Hauswirtschaftsleiterin.

Damit es die Senioren gleich wohnlich und gemütlich haben, hatte das Jugendhaus aufgerufen, sich mit kreativen Ideen zum Thema „Upcycling“, also aus Alt mach Neu, zu beteiligen. Rund 20 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben sich an der Aktion beteiligt, die vom 2. bis 15. April lief. „Alle waren begeistert dabei und haben beispielsweise Blumentöpfe, Einweckgläser und andere Dinge, die man nicht kaufen muss, in schöne Dekoration verwandelt“, erläuterte Stefanie Reis von der Öffentlichkeitsarbeit der Sozialagentur Fortuna, die das Jugendhaus betreut.

Mit ihr waren die Teamleiter Stefanie Kilian und Ralph Dobner ins Altenheim St. Elisabeth gekommen. Unter anderem hatten sie Videos ins Netz gestellt, in denen man sich Ideen holen konnte und die genau zeigten, wie man verschiedene Dinge basteln kann. Unter anderem sind auch Flaschen von der Schulkindbetreuung Bärenhöhle und deren Maskottchen Bruno dabei. „Viele Kinder dort haben Großeltern oder Urgroßeltern hier in St. Elisabeth, was wiederum eine schöne Verbindung herstellt“, so Stefanie Reis.

Die Idee sei beim Osterbasteln entstanden, erklärt Doris Rapp. „Es war schon immer ein Thema hier. Die Kita St. Peter kommt schon gut 25 Jahre her, die Schüler der Erich Kästner-Schule ebenfalls schon jahrelang mit dem Projekt ,Old meets Young’ und jetzt auch das Jugendhaus. Das hat einen hohen Stellenwert, wenn wir sagen, dass haben Jugendliche gemacht“, freut sich die Pflegedienstleiterin. Und sie verspricht, dass Alt und Jung sich wieder begegnen sollen, sobald dies möglich ist. „Die Übergabe der Dekoration ist ein Hoffnungszeichen in dieser schweren Zeit“, ergänzt Bürgermeisterin Bärbel Schader, die es sich nicht hatte nehmen lassen, zur Übergabe zu kommen.

