Umschläge verschicken im Akkord

Bürstadt. Es gibt jede Menge zu tun für das Team in Bürstädter Bürgerbüro: Briefwahl-Unterlagen ohne Ende müssen verschickt werden. Wahlleiter Michael Molitor rechnet damit, dass bei der Bundestagswahl am 26. September noch viel mehr Leute von zu Hause aus wählen, als bei der Kommunalwahl im März.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit dem 16. August ist Briefwahl möglich. So richtig „durch die Decke“ gehen die Anträge dafür allerdings erst, seitdem vor einigen Wochen die Wahlunterlagen verschickt worden sind. Knapp 13 200 Bürstädterinnen und Bürstädter sind wahlberechtigt, im März haben etwa ein Drittel vom Briefwahlrecht Gebrauch gemacht. „Diesmal dürften es noch einige mehr sein“, schätzt Molitor angesichts der bereits jetzt sehr großen Nachfrage – und der wieder steigenden Inzidenzen.

Auf ihrer Homepage weist die Stadt Bürstadt ausdrücklich auf die Möglichkeit hin, zu Hause seine Kreuzchen auf dem Wahlschein zu machen – schon allein, um der Ansteckungsgefahr in der Corona-Pandemie aus dem Weg zu gehen. Ohnehin gelten in den Wahlbüros weitgehend die gleichen Hygiene-Vorkehrungen wie bei der Abstimmung im März: Abstands- und Einbahnstraßenregelungen, das Tragen von Masken und regelmäßiges Lüften. Einen eigenen Stift mitzubringen, macht ebenfalls Sinn.

Auch die neuen, großzügigeren Wahllokale will das Bürstädter Rathaus beibehalten. So werden die Wähler am 26. September ins Pfarrzentrum St. Michael gebeten und nicht wie bisher in die Kita Wichtelburg. Das Altenheim hat ebenfalls ausgedient. Stattdessen geht es ins Bürgerhaus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Lediglich zwei Stimmen

Zu den zehn Bürstädter Wahlbezirken kommen noch vier Briefwahlbezirke dazu – eigens um zwei aufgestockt, um dem großen Andrang gerecht zu werden, wie Michael Molitor deutlich macht. Trotzdem rechnet er damit, dass hier am Wahlabend am längsten ausgezählt wird. Allerdings dürfte die Auswertung der Stimmzettel diesmal um einiges schneller gehen als bei der Kommunalwahl: Schließlich müssen die Helfer nur nach den Erst- und Zweitstimmen schauen. Bei der Kommunalwahl nutzten viele Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit zum Kumulieren und Panaschieren und verteilten so ihre Stimmen auf mehrere Parteien. Deshalb dauerte das Zählen gleich mehrere Tage.

In Biblis rechnet man ebenfalls mit einem großen Zuspruch bei der Briefwahl. Weil bei der Abstimmung im März vor allem diese Stimmen bis spät in der Nacht ausgezählt wurden, hat die Gemeinde ihre Briefwahlbezirke auf vier verdoppelt. Bei mehr als 7400 Wahlberechtigten haben bereits knapp 2000 ihre Umschläge im Rathaus abgeliefert. Etliche Bibliserinnen und Bibliser haben ihre Unterlagen dazu inzwischen beantragt, es werden also deutlich mehr. „Wir arbeiten im Akkord“, vermeldet das Bürgerbüro.

Bewährte Wahllokale

Diesmal kommen auch häufiger Menschen ins Rathaus, um ihre Briefwahl direkt vor Ort zu erledigen und die Umschläge mit Wahlzettel und -schein gleich abzugeben. Im März – mitten in einer heftigen Pandemie-Phase – seien das nur einzelne Personen gewesen, berichtet das Bürgerbüro. „Diesmal ist bereits jetzt weitaus mehr Betrieb.“

An den neuen, größeren Wahllokalen will die Gemeinde festhalten. Bei der Kommunalwahl wurden durchweg Räumlichkeiten mit mehr Platz ausgesucht wie das Bürgerzentrum und die Riedhalle sowie in Nordheim die Kultur- und Sporthalle. Nur in Wattenheim dient nach wie vor das Dorfzentrum als Wahllokal.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mit knapp 40 Prozent Briefwählern rechnet Klaus Menger vom Groß-Rohrheimer Hauptamt. Bei der Kommunalwahl lag die Quote noch bei etwa 30 Prozent. Trotzdem belässt es das Rathaus bei lediglich einem Briefwahlbezirk. „Immerhin haben wir nur eine Wahl und nicht drei auf einmal“, sieht Menger der Auszählung mit gut 3000 Wahlberechtigten entspannt entgegen. Tatsächlich wurde im März neben den Kommunalparlamenten auch über den Kreistag und den Landrat abgestimmt. Ohnehin sind in Groß-Rohrheim kaum Veränderungen geplant: Die Abstands- und Hygieneregeln hätten sich bewährt. Und auch die Wahllokale bleiben gleich.