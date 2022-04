Bürstadt. Seit über einem Monat sorgt der russische Angriff auf die Ukraine für Tod und Zerstörung. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Nach wie vor suchen vor allem Frauen mit ihren Kindern auch bei uns Schutz und Sicherheit. Die Zahlen steigen stetig an. Aber auch die Zahl der Menschen, die geflüchtete Familien bei sich unterbringen, wächst. Allerdings gibt es zumindest in den ersten Tagen nach

...