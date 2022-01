Über die weitere Zukunft des Vereins beraten

Biblis. Nachdem im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Situation auf eine Generalversammlung verzichtet wurde, trafen sich am Sonntag zehn Mitglieder des Vereins für Briefmarken- und Münzenkunde, um sich über die weitere Zukunft des kleinen Vereins zu beraten. Vorstand Dietmar Borries berichtete über die wenigen Aktivitäten des Vereins in den letzten beiden Corona-Jahren.

So mussten die Sommerfeste und die beiden Großtauschtage abgesagt werden. Auch die monatlichen Tauschtreffen mussten entfallen. Stattdessen traf sich, als es erlaubt war, ein kleiner Kreis älterer Mitglieder um die Vorstandschaft im TG-Vereinslokal Flic-Flac zum gemeinsamen Abendessen. Allerdings gab es noch im November eine Weinprobe im Weingut Lambertushof in Bechtheim und eine kleine Weihnachtsfeier mit Mittagessen im Flic-Flac. Borries berichtete außerdem vom Landesverbandstag im Oktober in Sponheim, an dem die Mitgliedsvereine des Verbandes der Philatelistenvereine Hessen, Rhein-Main-Nahe im Bund Deutscher Philatelisten (BDPh) ihre jährliche Generalversammlung abhielten.

Nach dem Bericht des Kassenwartes Frank Rauhoff gingen die Mitglieder über zum Tagesordnungspunkt Ehrungen. Ingo Thiel wurde für 40-jährige Vereinszugehörigkeit mit der Ehrennadel des BDPh in Gold sowie dazugehöriger Urkunde geehrt. Außerdem gab es ein Weinpräsent vom Verein. Dieses und eine Urkunde erhielten auch drei weitere Mitglieder für 35 beziehungsweise 15 Jahre Mitgliedschaft im Verein.

Bei der anschließenden Neuwahl wurde Dietmar Borries als Erster Vorsitzenden bestätigt, ebenso Kassenwart und Schriftführer Frank Rauhoff. Neu in den Vorstand wurde Ingo Thiel als stellvertretender Vorsitzender gewählt, der nach dem Tod von Alfred Hertling diese Aufgabe kommissarisch übernommen hatte.

Im letzten Tagesordnungspunkt Verschiedenes wurde über die weitere Zukunft des Vereines diskutiert. Aufgrund des hohen Durchschnittsalters von etwa 72 Jahren wurde entschieden, künftig keinen Großtauschtag mehr auszurichten. Die damit verbundenen Arbeiten und der hohe benötigte Unterstützungsaufwand von extern machen dies unmöglich. Weiterhin wird sich der Verein jedoch an Ausstellungen im Nordheimer Rathaus beim Verein für Heimatgeschichte Nordheim engagieren. Auch die monatlichen Tauschtreffen im Flic-Flac sollen in der Nach-Corona-Zeit wieder durchgeführt werden. red