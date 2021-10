U16 greift nach dem Titel

Bürstadt. „Wir sind stolz auf unsere ,Jungen Wilden’ und auch darauf, dass wir dieses Finalturnier zu uns nach Bürstadt holen konnten“, steht es auf der Homepage der Redskins geschrieben. Stolz dürfen sie allemal sein, die American Footballer und Cheerleader des TV Bürstadt.

Bereits im Sommer standen die Flagfootballer der U13 als Vize-Hessenmeister fest. Vor drei Wochen bestätigten dann die zunächst als chancenlos eingestuften Doppelaufsteiger der Redskins Seniors, dass sie das Zeug zum Oberligisten haben. Auch für die Cheerleader der Bürstädter hätte es kaum besser laufen können: Vor allem die beiden Cheer-Teams in den Altersgruppen zwischen sieben und 17 Jahren trainieren bereits seit Mai wieder, begeistern das Publikum bei den Veranstaltungen auf dem eigenen Homefield und verzeichnen großen Zuwachs.

Nun gilt es für die U16, die so genannten „Jungen Wilden“, die größte Herausforderung zu meistern, seit die Redskins vor zwölf Jahren nach Bürstadt kamen. Am Samstag, 30. Oktober, geht es im Stadion an der Wasserwerkstraße um die Meisterschaft in der Jugendoberliga Mitte (Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland).

Zwei Team gilt es zu bezwingen

Nachdem die Nachwuchsfootballer jüngst mit den gleichaltrigen Teams der Frankfurt Universe sowie der Darmstadt Diamonds zwei waschechte Hochkaräter bezwingen konnten, sehen sie sich nun den Siegern der weiteren beiden Conferences ihrer Liga gegenüber. Die Gießen Golden Dragons sowie die Montabauer Fighting Farmers werden den jungen Bürstädtern am Samstag alles abverlangen und ebenfalls nach dem Titel greifen wollen. Gespielt wird im sogenannten „Round Robin“, also jeder gegen jeden.

„Natürlich würden wir uns über diesen Titel sehr freuen“, sagt Anna Messina, Abteilungsleiterin American Football und Cheerleading beim TV. „Doch wissen wir ganz genau, welch hochklassige Mannschaften am Samstag bei uns zu Gast sein werden. Sicher ist aber, dass unsere Jungs ausgeschlafen sowie bestens vorbereitet sein werden. Die Fans dürfen sich also auf drei tolle Spiele freuen. Ebenso auf Auftritte unserer Cheers, Musik, gute Unterhaltung und Leckeres vom Grill.“

Wer die amerikanische Lebensweise mag, wird darüber hinaus sicherlich noch einige weitere kleine Highlights erleben. Denn passend zur Zeit werden die Bürstädter mit musikalischen und optischen Einlagen auf das bevorstehende Halloweenfest aufmerksam machen.

Beginn um 12 Uhr

Der Einlass im Stadion am Wasserwerk erfolgt ab 11 Uhr. Das Pregame startet ab 11.30 Uhr. Um 12 Uhr treffen die Redskins auf die Gießen Golden Dragons U16. Die Gießen Golden Dragons spielen ab 13.30 Uhr gegen die Montabaur Fighting Farmers, und den Abschluss bildet die Begegnung der Montabaur Fighting Farmers gegen die Bürstadt Redskins um 15 Uhr. Im Anschluss findet die Siegerehrung statt.

Karten gibt es im Vorverkauf unter www.berstadt-redskins.de. Es gilt die 3G-Regelung. red

