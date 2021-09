U 16 übernimmt Tabellenführung

Bürstadt. Die Jugendoberliga Mitte (Hessen/Saarland/Rheinland-Pfalz) hat ihren ersten Spieltag abgehalten. In der Conference Ost spielen hierbei die Redskins des TV Bürstadt eine Serie mit Frankfurt Universe und den Darmstadt Diamonds. Dieser erste Spieltag sollte ursprünglich in Darmstadt stattfinden. Wegen eines Wildschweinschadens auf dem dortigen Spielfeld musste er aber kurzfristig nach Bürstadt verlegt werden. So erwartete die Redskins U16 die beiden gleichaltrigen Teams aus ihrer Gruppe. Eigentlich. Denn im Verlauf der Woche verlautbarte Darmstadt dann den Rückzug von diesem Spieltag, wodurch die Spiele gegen Redskins und Universe mit 20:00 gewertet wurden. Also stand an diesem Tag „nur“ ein Spiel der Gruppe Ost auf dem Plan: Bürstadt Redskins U16 gegen Frankfurt Universe U16. Beide Teams mit kampflosen 2:0 Punkten in der Tabelle sollten nun den ersten Tabellenführer ermitteln.

Bereits im frühen Spielverlauf war zu erkennen, dass die Redskins-Juniors von Headcoach Bernd Fengel und seinem Coachingteam bestens auf den Gegner eingestellt waren. So gab es für die Universe kein Durchkommen gegen eine bärenstark agierende Defense, die nahezu alle Frankfurter Spielzüge frühzeitig lesen und oftmals sofort Raumgewinne unterbinden konnte. Doch auch die Frankfurter Defense war gut auf die anfänglich etwas nervös wirkende Offense der Redskins eingestellt. So stand es zur Halftime 00:00. Während also die Fans sich in der Pause von Vorführungen der Redskins-Cheerleader verzaubern lassen durften, sich an Burgern und weiteren Leckerbissen vom Grill erfreuten oder ihren Vorrat an amerikanischen Gaumenfreuden auffüllen konnten, hatten Headcoach Fengel und sein Stab die Möglichkeit, ihre Offense mit taktischen Feinjustierungen neu einzustellen. Und dies machte sich mit einem Touchdown direkt im dritten Drive (Spielzug der Offense) bemerkbar.

Die Defense der Bürstädter hielt währenddessen auch in der zweiten Spielhälfte mit sehenswerten Gegenaktionen und mehreren Interceptions die Frankfurter Offense weit von der eigenen Endzone weg. Und so konnte die eigene Offense mit sehenswerten Drives immer wieder Raumgewinne erzielen und im weiteren Verlauf zum Endstand 14:00 einstellen.

„Ein tolles Geschenk“

„Es ist ein tolles Geschenk, welches die Jungs sich selbst, den Zuschauern und auch uns Coaches heute gemacht haben. Jeder hat gesehen, dass hier heute die zukünftigen großen Redskins auf dem Platz gestanden haben. Denn das Team hat Herz, Zusammenhalt und vor allem unbändigen Willen gezeigt. Wir alle freuen uns auf unseren nächsten Spieltag“, sagte Headcoach Fengel nach dem Spiel.

Der nächste Spieltag wird am Samstag, 18. September, ebenfalls in Bürstadt stattfinden. Ob die Diamonds aus Darmstadt dann antreten werden, ist noch ungewiss. Bis dahin ist die U16 der Redskins mit 4:0-Punkten Tabellenführer in der Gruppe Ost der Jugendoberliga Hessen/Saarland/Rheinland-Pfalz. red