Typischer Pink-Floyd-Sound

Bürstadt. Freunde der guten alten Rockmusik kamen am Samstagabend in der TSG-Halle Bürstadt voll auf ihre Kosten. Auf Einladung von Peter Ruh gastierte dort die Gruppe „Relics“ und coverte zweieinhalb Stunden lang die Hits der britischen Band „Pink Floyd“.

1965 gegründet, verkaufte sie bis zu ihrer Auflösung 2015 stolze 300 Millionen Tonträger und gilt bis heute als eine der erfolgreichsten Gruppen aller Zeiten. Insbesondere ihr 1979 veröffentlichtes Album „The Wall“ brachte den Musikern Kultstatus ein und begeistert noch heute Musikfans aus aller Welt. Die aus sechs Musikern bestehenden „Relics“ stammen aus Italien, genauer gesagt aus Venezien, und haben sich auf Interpretationen von Pink Floyd spezialisiert. Dabei konzentrieren sie sich nicht nur auf den Sound, auch die aus Licht und Videoeffekten bestehende Bühnenshow macht ihren Vorbildern alle Ehre. Das wird gleich zu Beginn klar, als Gitarrist Claudio Russo, begleitet von schummriger Beleuchtung und einem Videoeinspieler, die Veranstaltung mit einem Solo eröffnet.

Begeisterung im Publikum

Was sich beim Original wie ein roter Faden durch die Bandhistorie zieht, ist auch an diesem Abend ein prägendes Element: der psychedelische Sound, der Pink Floyds ureigenstes Merkmal ist. Den von den Musiklegenden David Gilmour und Roger Waters vorgegebenen Ton zu treffen, gelang den Italienern ausnehmend gut. Welthits wie „Shine On You Crazy Diamond“, „Wish You Were Here“ oder „Another Brick In The Wall“ sorgten für Begeisterung beim Publikum. Wer die rund 200 Gäste in der Halle sah, kam nicht umhin festzustellen, dass es sich bei fast allen wohl um original Fans aus den 70er und 80er Jahren handelte, jüngere Jahrgänge waren eher selten anzutreffen. Doch trotz eines Altersschnitts von über 50 gingen die Zuhörer von Anfang an voll mit.

Neben Russo waren es Ricardo Barbaretto am Bass, Filippo Ferrara am Keyboard, Schlagzeuger Leonardo Ferrara, Saxophonist Alessandro Brassola und Sängerin Elena Milani, die an diesem Abend musikalisch voll überzeugen konnten und die Fans auf eine kurzweilige Zeitreise mitnahmen. Nach einigen Zugaben wurde dies kurz vor Mitternacht mit viel Applaus belohnt. jkl

