TV Bürstadt wieder vorne mit dabei

Bürstadt. Am vergangenen Wochenende durften die Nachwuchs-Tischtennisspieler des TV 1891 Bürstadt bei den Kreisranglisten 2022 in Mörlenbach erneut ihr Können zeigen. Von den 19 Gemeldeten mussten leider fünf Bürstädter, darunter auch einige Favoriten, krankheitsbedingt absagen. So standen 14 Akteure an den Tischen, um den Titel des Kreisranglisten-Siegers zu erringen.

Angetreten sind die Spieler in insgesamt vier Altersgruppen, unterteilt in Jungen und Mädchen. Letzten Endes schafften es zehn Spielerinnen und Spieler, sich unter die sechs Besten zu kämpfen, und sieben schafften die direkte Qualifikation für die kommenden Berzirksvorranglisten. Auch drei Spieler, die krankheitsbedingt ausgefallen sind, werden aufgrund ihrer qualitativ hochwertigen Stärke mit hoher Wahrscheinlichkeit nachrücken können. Bei den jüngsten Mädchen, der Klasse bis elf Jahre (M11), spielte sich Sophia Roesner auf den fünften Platz. In der nächsthöheren Altersgruppe J13 holten sich die Zwillingsbrüder Lennard und Matteo Pintac beide einen Platz auf dem Siegerpodest. Dabei stand Matteo Pintac ganz oben auf dem ersten Platz, sein Bruder Lennard Pintac durfte sich hingegen über den Bronze-Platz freuen.

Auch in der M15 gingen die Spielerinnen des TVs nicht leer aus. Saskia Machholdt, beinahe Siegerin des Turniers, verlor in fünf Sätzen gegen die Erstplatzierte und wurde knapp geschlagen Zweite. Ihre Mannschaftskollegin Klara Roesner spielte sich vor auf Platz vier. In der Klasse der Jungen bis 15 Jahre wurde Thomas Wieland seiner Favoritenposition gerecht und sicherte sich den ersten Platz.

Eine weitere Goldmedaille erkämpfte sich Julian Müller bei den Jungen bis 19 Jahre. Mit nur einem Satzverlust bei zwölf Spielen unterstrich Julian seine Ausnahmestellung im Kreis Bergstraße. Sein Vereinskollege Felix Heinke bestätigte seine starken Leistungen bei den vergangenen Kreismeisterschaften und erspielte sich auch bei den Kreisranglisten die Bronzemedaille.

Bei den Mädchen dieser Altersklasse rutschte Sophie Rosenberger, in ihrem ersten Jahr in der M19, knapp an der Silbermedaille vorbei und sicherte dich Platz drei. Sophie Wieland konnte sich mit Platz sechs ebenfalls in die Siegerlisten eintragen und rundete ein starkes Auftreten des TV Bürstadt ab.

Siegerliste: M11: 5. Sophia Roesner ; J13: 1. Matteo Pintac, 3. Lennard Pintac; M15: 2. Saskia Machholdt, 4. Klara Roesner; J15: 1. Thomas Wieland; M19: 3. Sophie Rosenberger, 6. Sophie Wieland; J19: 1. Julian Müller 3. Felix Heinke. red

