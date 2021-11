Turnkinder des TVB zeigen großen Einsatz

Bürstadt. Im Rahmen des „Tags des Kinderturnens“, der unter dem Motto „Kinder Joy of Moving“ stattfand, haben die Kinder des TV Bürstadt in ihren Turnstunden gezeigt, wie viel Spaß ihnen der Sport macht und auch selbst erfahren, was sie schon alles meistern können. In einem dafür extra aufgebauten Parcours wurden per Laufzettel sechs Übungen in Einzelleistung und Teamarbeit gemeistert. Sich an einem Seil in Richtung Sprossenwand ziehen, einen Korkenzieher-Sprung auf die Matte machen oder mit Säckchen einen Transportweg unfallfrei auf dem Kopf zu balancieren – das alles war im Aktionspaket des Hessischen Turnverbands vorbereitet und wurde fleißig und ausdauernd von den Kindern geprobt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Damit Corona keinen Strich durch die Vorplanungen macht, hat die Turnabteilung des TV 1891 Bürstadt den Kinderturntag einfach in die Verlängerung geschickt und eine Kinderturnwoche daraus gemacht. So konnten in möglichst kleinen Gruppen Kinder in allen Altersklassen an der Aktion teilnehmen. Zur Belohnung gab es Buttons und Luftballons, die besonders im Eltern-Kind-Turnen bei den Zwei- bis Vierjährigen zu weiteren Turnübungen eingeladen haben. red (Bild: TV Bürstadt)