Turnkinder begeistern den Nikolaus

Bürstadt. In der Halle der TSG Bürstadt fand endlich wieder das Weihnachtsschauturnen statt, das alle zwei Jahre von den verschiedenen Turngruppen der TSG vorbereitet wird. Nachdem das Schauturnen während Corona ausfallen musste, freuten sich die Teilnehmenden umso mehr, ihren Familien und Freunden auf großer Bühne einen Einblick in ihr Training geben zu können. Für viele junge Teilnehmende war es das erste Weihnachtsschauturnen überhaupt. Während der vergangenen Wochen hatten die Gruppen fleißig trainiert und an ihrem Programm gefeilt, um dann zu weihnachtlicher Musik ihr Können zeigen zu können.

Große Resonanz des Publikums

Bereits zu Beginn war die Halle gut besucht, sodass der Zweite Vorsitzende der TSG Bürstadt, Christian Pscheidt, mit seiner Begrüßung noch einige Minuten wartete, bis alle Zuschauenden einen guten Platz gefunden hatten. Dann kündigte Oberturnwartin Silvia Rau, die den Nachmittag moderierte, auch schon die erste Gruppe an: Die Mädchenturngruppe ab fünf Jahren von Eugenie Öztürk, die mit einem Bodenturnprogramm begeisterte. Nach einem kurzen Umbau ging es weiter mit einem Parcours der Kinder von drei bis fünf Jahren.

Anschließend waren die Leistungsturnerinnen von Ramona Eberle und Maresa Klinger dran, die sich einen Spaß daraus machten, den Zuschauenden zu zeigen, was Disziplin bedeutet: Erst hüpften alle zu rockiger Musik mit Weihnachtsmützen wild durch die Gegend, um sich dann auf einen schrillen Pfiff der Trainerin blitzschnell umzuziehen und in Reih und Glied im Turnanzug aufzustellen.

Solo am Stufenbarren

Anschließend zeigten sie ihre Fähigkeiten an Schwebebalken und Stufenbarren. Danach gab es einen kleinen Solo-Auftritt von Chiara Wilke, die eine schwere Übung am Stufenbarren vorturnte.

Nun ging es akrobatisch weiter mit den „Dreamers“. Die Nachwuchs-Akrobatik-Gruppe zeigte beeindruckende Hebungen und bewiesen Beweglichkeit und Körperspannung. Als Nächstes folgten „Die Wilden 30“, die Mädchenturngruppe von fünf bis zehn Jahren.

Nach so viel Action wurde es nun etwas besinnlicher: Silvia Rau sang mit klassischer Stimme „Gloria in excelsis deo“. Danach folgte die Wettkampf- und Breitensportgruppe von Martina und Tamara Sänger, Hannah Eberle und Eugenie Öztürk, die die Zuschauenden mit flotten Rhythmen an Balken, Boden und Minitrampolin begeisterte.

Auf dem Siegertreppchen

Nach einem weiteren kurzen Solo-Auftritt von Elisa Frank, die eine P8 am Boden vorturnte, wurden die erfolgreichen Turnerinnen und Turner geehrt. 2022 konnten wieder einige Wettkämpfe stattfinden, wobei sich 36 Kinder und neun Erwachsene der TSG Bürstadt einen Platz auf dem Treppchen erturnten.

Nach der Ehrung brachten sich die Kleinsten der TSG, die Kinder und ihre Eltern aus der Eltern-Kind-Turnstunde von Maren Remmele und Jutta Bechtloff in Stellung, absolvierten einen Parcours und tanzten den Zuschauenden etwas vor. Im Anschluss daran folgte die Jungenturnstunde ab fünf Jahren, die einmal pro Woche mit Eugenie Öztürk trainiert und demnächst auch auf Wettkämpfe fahren will.

Nach so viel turnerischem Können zeigte sich auch die seit zwei Jahren in der TSG trainierende Taekwondo-Gruppe von Trainerin Tülay Temizsoyoglu. Die Kinder und Erwachsenen präsentierten verschiedene Tritte und Schläge, bei denen sogar Holzplatten durchschlagen wurden. Anschließend folgten die „Dreamcatchers“ von Mona Held und Judith Rohel, die ihr Programm „The greatest show“ mit akrobatischen Hebungen, Spagat und Salti über eine hohe Matte hinweg vorführten.

Nach einem kurzen Umbau standen zwei Parallelbarren auf der Bühne der August-Held-Halle, die die letzten beiden Gruppen für sich zu nutzen wussten: Zunächst präsentierten sich die Wettkampf-Jungen von Melanie Held und Eugenie Öztürk, im Anschluss daran folgte die Gruppe von Ramona Eberle, bei der es sich um „alte Herren, alte Damen, junge Herren, junge Damen“ handelt und die sich aus ehemaligen Turnerinnen und Turnern sowie Eltern von Turnkindern zusammensetzt. Beide Gruppen zeigten, was man am Parallelbarren alleine und auch gemeinsam synchron so alles turnen kann.

Damit ging ein abwechslungsreiches Programm zu Ende, an dessen Ende natürlich der Stargast des Abends nicht fehlen durfte: der Nikolaus. Schon standen viele Kinder Schlange, um dem Nikolaus ein Adventsgedicht aufzusagen oder ein Weihnachtslied vorzusingen und dafür Schokolade aus seinem Sack zu bekommen.

Als Weihnachtsgeschenk gab es in diesem Jahr eine dunkelblaue Brotdose mit dem Vereinsnamen darauf und einen Schokolutscher, welche die Trainerinnen und Trainer an ihre Gruppen austeilten. red