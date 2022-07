Turnerinnen holen Podestplätze

Bobstadt. Die Freude war bei allen Teilnehmern groß. Nach dem Turnfest 2019 konnte endlich wieder das Bergsträßer Turnfest vom TV Hofheim ausgerichtet werden. Eine lange Durststrecke lag hinter allen Vereinen, so kam an beiden Wochenendtagen viele Turner und Turnerinnen nach Hofheim. Samstags starteten alle ab 14 Jahren, Sonntag alle unter 14 Jahren. Die TG-Bobstadt war am Samstag mit zwei Gymnastinnen vertreten. Sie starteten im Gymnastik-Dreikampf und konnten sich den ersten (Hannah Schäfer) und den zweiten Platz (Emma Hartmann) sichern.

Trotz des heißen Wetters wagten sich am Sonntag 19 Turner und Turnerinnen und 18 Gymnastinnen aus Bobstadt nach Hofheim – ganz zur Freude der Organisatoren und teilnehmenden Vereine. Sie trotzen dem Wetter und konnten beachtliche Ergebnisse vorweisen:

Glückliche Turnerinnen und Turner, zufriedene Organisatoren: Das Turnfest in Hofheim kam auch beim TG Bobstadt gut an. © TG Bobstadt

Gymnastik-Dreikampf P: 1. Platz Elina Brechenser, 2. Platz Hayal Ülgey

Gymnastik-Dreikampf P2: 3. Platz Nele Mauer, 5. Platz Petra Ludosan, 6. Platz Gülcin Saar Ali

Gymnastik-Dreikampf P3: 6. Platz Nargis Azizi, 7. Platz Xenia Bechtloff, 8. Platz Rutziye Saar Ali

Gymnastik-Dreikampf P4/P5: 1. Platz Sofia Bär, 2. Platz Leonie Brechenser, 4. Platz Mara Buyzer, 5. Platz Anna Maria Ehret, 6. Platz Lea Mauer, 7. Platz Ema Topalovic, 8. Platz Yumiko Koch, 9. Platz Selma Spannagel

Gymnastik-Dreikampf P5/P6: 1. Platz Karoline Bär

Gymnastik-Dreikampf P6/P7: 2. Platz Setayesh Hussaini

Jungs Geräte-Dreikampf P1: 9. Platz Leonard Stutz, 10. Platz Leonas Pfeffel

Mädchen Geräte-Dreikampf P1: 14. Platz Lara Taligan, 15. Platz Nadia Cornelius, 15. Platz Malou Lorbacher, 20. Platz Lia Kasikcier, 33. Platz Maria Lou Cornelius, 37. Platz Tamara Lena Schulte, 44. Platz Mira Scholz, 44. Platz Lina Tollrian, 51. Platz Emily Gärtner, 55. Platz Lotte Jung, 59. Platz Melina Schmidt und 62. Platz Amelia Geiß

Mädchen Geräte-Dreikampf P2: 4. Platz Sofia Bär, 20. Platz Maria Clara Schulte, 22. Platz Setayesh Azizi, 23. Platz Katharina Stutz; 24. Eliza Pfeffel red