TSG schickt gleich elf Mannschaften ins Rennen

Bürstadt. Mit überragenden elf Mannschaften präsentierte sich die TSG Bürstadt beim traditionellen Frühjahrswettkampf in der TSG August-Held-Halle. Insgesamt waren 30 Mannschaften aus sechs Vereinen der Einladung des Turngaus Bergstraße zu diesem Wettkampf gefolgt.

Die jüngste Mannschaft der TSG und des Wettkampfes, alle Jahrgang 2016 beziehungsweise 2017, turnten in der P1/P2 und belegten den fünften Platz. Nela, Lavinia, Anne, Tabea, Adelina, Emilie und Lia waren aufgeregt und freuten sich auf den Wettkampf. Zusammen mit ihrer Trainerin Eugenia Öztürk, die von ihrer Tochter Fidan unterstützt wurde, gelang es den Jüngsten, einen sauberen Wettkampf zu turnen.

Im gleichen Wettkampf startete eine weitere Mannschaft der TSG Bürstadt, betreut von Carolin Rein und Hannah Eberle. Die sieben- bis achtjährigen Mädels, Mia Lendl, Mia Schön, Mia Tracewicz, Madeleine Sinner und Julia Wielgus hatten etwas mehr Kraft und Spannung und freuten sich über den dritten Platz.

Im Wettkampf P2 (zehn Jahre und jünger) gingen die ebenfalls erst siebenjährigen Mädchen von Ramona Eberle und Maresa Klinger an den Start. Mit nur einem Punkt Rückstand auf den TV Fürth schafften es Emmi Hensel, Lotta Kotschkurov, Zana Krasniqi, Pia Kusch und Amelie Streiner auf den zweiten Platz mit 131,79 Punkten, gefolgt von einer weiteren Mannschaft der TSG mit 120,10 Punkten.

Platz zwei, vier und sechs

Ebenfalls auf den dritten Platz kamen die zehnjährigen TSG-Turnerinnen im Wettkampf P3/P4. In P4 wird am Sprung eine Grätsche über den Sprungbock gefordert und am Reck ein Felgumschwung mit anschließendem Unterschwung. Am Sprung überzeugte Lena Fettel mit der höchsten Wertung von 13,70 Punkten von möglichen 14 Punkten. Zweitbeste am Sprung war ihre Vereinskameradin Mia Wasner mit 13,5 Punkten. Im nächsthöheren Wettkampf, P3-P5, (zwölf Jahre und jünger) meldete die TSG gleich drei Mannschaften. Sie belegten die Plätze zwei mit 160,25 Punkten, vier mit 148,90 Punkten und sechs mit 127,75 Punkten.

Im Wettkampf der 13-jährigen Mädchen wurde bereits bis P6 geturnt – vor allem am Stufenbarren eine Herausforderung mit Felge vorlings und Handstandüberschlag am Sprungtisch. Auch hier machte sich das fleißige Training der TSG-Turnerinnen bemerkbar. Luisa, Luna, Lotte, Mira, Hanna und Lina freuten sich sehr über ihren zweiten Platz bei der Siegerehrung.

Die zwölf bis 15-jährigen Turnerinnen von Martina und Tamara Sänger freuten sich ebenfalls über einen zweiten Platz in der P6 (Jahrgang 2008 und jünger). Hier überzeugten Elisa Frank mit 15,50 Punkten und Chiara Wilke mit 15,40 (von möglichen 16 Punkten) am Boden. Hanna Ohl zeigte einen gelungenen Handstandüberschlag am Sprung mit 14,75 Punkten.

Im jahrgangsoffenen Wettkampf turnte die noch recht junge sechsköpfige Mannschaft P4-P9. Die zweithöchste Wertung mit 14,70 Punkten erkämpfte sich die zwölfjährige Eva Deckenbach am Balken. Am Boden glänzte Valea Klinger mit 15,70 Punkten sowie Marie Strauß mit 15,90 Punkten. Im gesamten erreichten sie eine Punktzahl von 176,65 Punkte und Platz vier. red