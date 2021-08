Triathleten vorne mit dabei

Bürstadt. Am vergangenen Samstag ging es für die Triathleten des RV03 Bürstadt zum Leistungsvergleich nach Viernheim. Die bangen Blicke der Athleten gingen im Vorfeld gen Himmel, doch der Wettergott zeigte sich gnädig und bis auf ein paar Spritzer am Vormittag blieb es sonst trocken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den Morgenstunden starteten Laurin Wiedemann (Jugend A) sowie Jana und Holger Colditz auf der Sprintdistanz über 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Rad fahren und fünf Kilometer Laufen. In diesem Rennen waren sowohl „Profis“ als auch „Jedermänner/frauen“ unterwegs. Laurin Wiedemann wurde nach einer starken Laufleistung Siebte. Jana Colditz konnte in ihrer Altersklasse bei ihrem Debüt den vierten Platz erringen, Holger Colditz wurde Achter.

Am Nachmittag startete dann der Nachwuchs der RV-Triathleten. Die jüngsten Teilnehmer, Moritz Ruhland und Nuri Colditz, durften in der Altersklasse Schüler B (200 Meter/fünf Kilometer/ein Kilometer) als erste an den Start gehen. Moritz Ruhland belegte am Ende Platz 15 und Nuri Colditz konnte sich über Platz fünf freuen.

In der Altersklasse Schüler A (400 Meter/zehn Kilometer/2,5 Kilometer) ging Neo Colditz an den Start. Nach einer starken Vorstellung konnte er den dritten Platz erreichen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Dank der Bürstädter Athleten für die gute Vorbereitung und Betreuung beim Wettkampf ging an die Trainer Gregor Heger und Ruben Wiedemann.

Interessierte Sportler, die das Team verstärken möchten, können sich an Gregor Heger, gregor.heger@rv03-buerstadt.de, oder Holger Colditz, holger.colditz@rv03-buerstadt.de, wenden. red