Triathleten in Dreieich

Bürstadt. Die jüngsten Triathleten des RV 03 Bürstadt haben am vergangengen Wochenende ihren letzten Wettkampf der Saison in Dreieich absolviert. In seinem zweiten Triathlon konnte Friedrich Hermann in der Klasse Schüler C gleich einen Sieg einfahren. Bereits im Schwimmen stieg Friedrich als erster aus dem Wasser. Nach einer souveränen Radeinheit konnte der RV 03-Athlet seine Stärke beim Lauf ausspielen und sich mit einer Sekunde Vorsprung den Sieg sichern. Moritz Ruhland erreichte in der Klasse Schüler B einen starken fünften Platz. Moritz zeigte in allen drei Disziplinen eine sehr starke Leistung.

Interessierte Sportler zur Verstärkung des Teams können sich gerne an gregor.heger@rv03-buerstadt.de oder holger.colditz@rv03-buerstadt.de wenden. red