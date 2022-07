Treffen wegen Glasfasernetz

Biblis. In der jüngsten Bürgerversammlung in Wattenheim (wir berichteten) ging es noch um folgende Themen:

Digitalisierung: In Sachen Digitalisierung gibt es am Donnerstag, 21. Juli, ein Treffen von Gemeinde, KMB und Telekom, um sich wegen des Kooperationsvertrags zum Glasfasernetz abzustimmen. „Hier in Wattenheim gibt es die besten Bedingungen, wenn man schnell Glasfaser haben will“, so Bürgermeister Scheib.

Gurkenfest: Es gab Lob für die Organisation des Gurkenfestes.

Verwaltung: In einer Beschwerde ging es darum, dass im Rathaus derzeit niemand zu erreichen ist und es keine Rückmeldung gibt. „Wir haben aktuell einige Mitarbeiter mit Corona, und etliche Stellen sind nicht besetzt. Wir stellen demnächst einiges um, das wird besser“, versprach der Bürgermeister. cid