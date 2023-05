Treffen sich zwei Frauen zum Schminken

Biblis. Das Senioren-Treffen in Biblis im April fand unter günstigen Wetterverhältnissen statt. Aufgrund der anhaltenden Erkältungszeit war es manchen Senioren und Seniorinnen allerdings nicht möglich, teilzunehmen.

Im gut besetzten Saal des Bürgerzentrums konnte Erika Ritter die Gäste willkommen heißen und auf das Programm hinweisen. Bürgermeister Volker Scheib ließ sich wegen wichtiger Termine entschuldigen. Auch die angesagten Bäschdädder Babbler konnten wegen Krankheit nicht kommen, so hatte sich das Team selbst ein Unterhaltungsprogramm einfallen lassen.

Los ging es mit dem Vortrag von Maria Müller „Was es bedeutet, Glück oder Unglück zu haben, und was sich im Nachhinein doch als richtig anfühlt“. Erika Ritter sprach als Überleitung von ihrem Unglück am Bahnhof, was sich im Nachhinein als Glück herausstellte. Sie erlebte zwei Damen, die sich die Wartezeit auf den Zug mit Schminken vertrieben. Eine feine Dame und ein Landei. Die Feine (Cäcilia Georgi) fing an, sich zu schminken, was das Landei (Helga Wetzel) ihr gleichtun wollte, aber mit anderen, eher groben Mitteln. Es war eine gekonnte Pantomime, und alle hatten Spaß daran. Dann war es soweit, und der Fleischsalat konnte serviert werden.

Alles war schön portioniert und landete schnell auf den Tischen. Nach dem Essen hielt Liesel Kleemann einen Vortrag „Dutt ma als die Welt begugge, meint man dann ma is meschugge“ – und das alles frei aus dem Kopf heraus, trotz ihres hohen Alters.

Am Ende der Veranstaltung bedankte sich Erika Ritter bei allen Gästen und wies auf das nächste Treffen, das Erdbeerfest am Mittwoch, 31. Mai, hin. red