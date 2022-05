Traumwertung für „neo dance company“

Bobstadt/Biblis. Das zweite Turnier der beiden Jugendformation der TG Bobstadt und des Bibliser Studios TANZbar war wieder ein voller Erfolg. Nach dem klaren Turniersieg der 13 bis 15 Jahre alten Tänzerinnen der „neo dance company“ und dem Bronzerang gleich im ersten Jugendligajahr der zwölf- und 13-jährigen Company MIO, fieberten alle Tänzerinnen dem zweiten Ligaturnier in Griesheim entgegen. Endlich in voller Besetzung, ohne krankheitsbedingte Ausfälle, konnten die jugendlichen Tänzerinnen von Trainerin Lisa Herrmann gut vorbereitet auftrumpfen. Nach einer getanzten Vorrunde durften beide Formationen im Finale ihr Bestes zeigen, was ihnen perfekt gelang. MIO konnte sich erneut die Bronzemedaille sichern, und die älteren Mädels der „neo dance company“ jubelten über die Traumwertung von 1-1-1-1-1. Nach zwei von drei hessischen Turnieren führen Letztere die Ligatabelle klar an, die jüngeren MIOs belegen Rang drei. red (Bild: Kati Nowicki)

