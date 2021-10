Der Bürstädter Hilfstransport ist an diesem Dienstag im Katastrophengebiet angekommen, der Nordheimer Dieter Marggraf (kleines Bild) macht sich am Donnerstag mit seinem Transporter voller Lebensmittel auf den Weg ins Ahrtal. Die Hilfsbereitschaft in der Region ist nach wie vor groß.

„Wenn Sie selbst nicht dort waren, können Sie sich das nicht im Ansatz vorstellen“, schildert Dieter

...