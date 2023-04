Trainingsfleiß wird belohnt

Bürstadt. Beim Rahmenwettkampf in Bensheim waren die Trainer der TSG Bürstadt um Oberturnwartin Martina Sänger alle sehr zufrieden mit den Ergebnissen und freute sich darüber, dass sich das viele Training doch gelohnt hatte.

Im Wettkampf P 3 bis P 5 der elfjährigen Turnerinnen trumpften Lotte Hensel mit 54,4 Punkten und Mira Klinger mit 53,35 Punkten auf und belegten mit drei Punkten Vorsprung die ersten beiden Plätze. Auf Platz sieben gelangte Nela Landgraf, Nika Jacubino erturnte sich Platz zwölf, gefolgt von Theresa Frank auf Platz 13. Ayanna Speicher kam auf Platz 19. Marie Planert erreichte Platz 22. Nelli Oberfeld freute sich bei ihrem ersten Wettkampf über ihre gelungenen Übungen und Platz 25.

Auch für Mira Ketterer war es ein erfolgreicher Tag mit Platz 11 und 44,25 Punkten, wobei der Sprung ihr bestes Gerät war. Sie turnte eine Stufe Höhe in der P 3 bis P 6, Jahrgang elf und jünger. Im gleichen Wettkampf und einer sehr guten Leistung am Boden erreichte Nia Brammer Platz neun mit 49,60 Punkten. Lina Wilhelm erturnte 51,90 Punkte und Platz sechs. Mit 52,85 Punkte verpasste Luisa Denschlag nur ganz knapp das Treppchen und landete auf Platz vier. Sie erhielt die beste Wertung am Sprung mit 15,30 Punkten für ihren gelungenen Handstandüberschlag.

Die Übungsleiterinnen Ramona Eberle und Maresa Klinger waren sehr überrascht beim Ergebnis des P 4 bis P 6 Wettkampfes. Hier überzeugten Veronica Carlino, Platz eins und 57,4 Punkte – sie hatte an jedem Gerät die höchste Punktzahl – und Madita Neuthinger mit Platz zwei und 55,35 Punkten. Marie Strauß kam auf Platz vier und Klara Köhler belegte Platz acht.

Die zwei jüngsten TSG-Turnerinnen, beide Jahrgang 2016, trauten sich an Sprung, Reck, Balken und Boden in der P 2 bis P 3, ausgeschrieben für Jahrgang 14 und jünger. In einem recht großen Teilnehmerfeld mit 21 Turnerinnen konnten sie sich sehr gut behaupten. Pia Kusch freute sich mit 46,55 Zählern über Platz sieben und Emmi Hensel erhielt 42,85 Punkte und den 15. Platz.

Auch Elisa Frank konnte sich durch einen starken Sprung nach vorne kämpfen und freute sich über den zweiten Platz im jahrgangsoffenen Wettkampf mit acht Teilnehmerinnen. red