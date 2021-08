Trainerin stellt eigenes Turnier auf die Beine

Biblis. Wie viele andere Disziplinen ist auch der Tanzsport noch immer stark von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gebeutelt: Monatelang stand für die jungen Menschen ausschließlich Online-Training auf dem Plan. Und Liga-Turniere, bei denen die Sportlerinnen und Sportler normalerweise ihr Können zeigen, finden seit eineinhalb Jahren nicht statt. Auch für die Formationen der TG Bobstadt fallen seit mehr als eineinhalb Jahren die Wettkämpfe aus. TG-Cheftrainerin Lisa Herrmann, die in Biblis ihr Studio TanzBar betreibt, hatte deshalb eine besondere Idee: „Wir haben uns gedacht, als Ersatz für die vielen abgesagten Termine und als Motivation einfach einen eigenen Dance Cup für Tänzer der TG und der TanzBar auf die Beine zu stellen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Online-Turnier kommt gut an

Gesagt, getan: In den Kategorien Solo Mini Kids bis sieben Jahre, Solo Kids acht bis zwölf Jahre, Solo Jugend 13 bis 15 Jahre und Solo Erwachsene ab 15 Jahre organisierte Herrmann ein Online-Turnier, bei dem die Sportlerinnen und Sportler als Solisten zeigen konnten, was sie trotz Pandemie gelernt hatten. Sie drehten Videos mit selbst kreierten Solo-Tänzen und schickten die jeweils rund einminütigen Filme an Lisa Herrmann: „Wir haben die Einsendungen dann nach den drei Wertungskriterien des Deutschen Tanzsportverbandes bewertet, also Präsentation, Technik und Choreografie“, erklärt die Trainerin.

Die Kinder freuten sich über Urkunden und Pokale. © Eva Baumgartner

Von den Filmchen waren Lisa Herrmann und ihr Team restlos begeistert: „Die Kinder und Jugendlichen haben sich unglaublich viel Mühe gegeben“, sagt sie. Um die Arbeit der jungen Menschen zu honorieren, stand nun auch eine Siegerehrung auf dem Programm – wegen der Corona-Regelungen allerdings nur mit den Gewinnern der Plätze eins bis drei. Die Teilnehmer erhielten Urkunden, Pokale oder Medaillen sowie T-Shirts.

Bei den Kleinsten der Mini Kids gab es Preise für alle Teilnehmer – und zwar für Romy Buchner, Klara Mickley, Hannah Ohl, Flora Försch und Mia Bouanani. Bei den Solo Kids stand Lina Schüler ganz oben auf dem Treppchen, gefolgt von Frieda Roos und der Drittplatzierten Leni Pertschy.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Kategorie Jugend Solo siegte Emma Roos vor Melina Fertich und Taina Appel. Bei den Erwachsenen kam Liv Baumgartner auf den ersten Platz, Zweitplatzierte war Liviana Antonucci, und Letitzia Rudolph kam auf Rang Drei. baum